Mircea Badea: Nu le e frica de SRI si DNA?!?!

„Cum isi permit astia sa-l ironizeze pe Klaus Werner Iohannis?!?!?!?! Lor nu le-a spus Rares Bogdan ca uita greu?! Nu le e frica de SRI si DNA?!?! P.S. Astia de la ziare…. scriu despre „reprezentatul Romaniei la NATO” , nu-i spun pe nume lui Werner :))))))) P.S.2 Werner pleaca plangand!!!! Protestez!!!!! Presedintele nostru e atacat de pesedisti imperialisti. Doaspora, sariti sa-l aparati!, a scris realizatorul tv Mircea Badea pe social media.

Saturday Night Live a umilit România

Emisiunea Saturday Night Live are obiceiul de a ironiza seară de seară pe Donald Trump. De data acesta a venit şi rândul României să fie luată în derâdere pornindu-se de la un incident petrecut săptămâna trecută. În imagini apare premierul Canadei, al Marii Britanii şi preşedintele Macron, care bârfesc despre conferinţa de presă susţinută de Trump la summit. În înregistrare este surpins momentul în care cei trei alungă de pe scaun un român. Era reprezentantul României la Londra, preşedintele Klaus Iohannis.

„Românule, dispari!” îi spune Trudeau falsului Iohannis.

Sceneta: Premierul Canadei alungă de pe scaun un român (interpretat de actorul Mikey Day): „Românule, dispari!”. Românul cu ceașcă de cafea în mână, se ridică de pe scaun şi le spune celor trei: „Scuze, îmi plac economiile voastre”. Cei trei lideri mondiali falşi îl alungă de la masă continuând cu glume pe seama sa: „Au revoir, geek”. „Ya, why you don’t Brexit out of here?”

După ieşirea din scenă a românului intră falsul Donald Trump interpretat, aşa cum ştim deja, de Alec Baldwin, care-şi începe rolul consacrat imitându-l pe Trump aproape perfect.

Protagoniştii

Liderii străini (Jimmy Fallon, Paul Rudd, James Corden), care au fost surprinși făcând haz de președintele Trump (Alec Baldwin) la summit-ul NATO cşi de reprezentantul României. VIDEO cu parodia AICI.

