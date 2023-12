România TV, în topul audiențelor cu un interviu cu Marcel Ciolacu

România TV a reușit prin intervenția lui Marcel Ciolacu să se detașeze remarcabil de celelalte televiziuni concurente. Mii de români au stat în fața televizoarelor pentru a-l urmări pe premier.

România TV, audiențe record cu un interviu cu Marcel Ciolacu

În cadrul discuției cu jurnalistul Victor Ciutacu, premierul Marcel Ciolacu a atins subiectele de actualitate, printre care aderarea României la Spațiul Schengen, situația pensiilor românilor și tragedia de la Ferma Dacilor. Audiența a înregistrat o creștere rapidă între orele 21.00 și 21.45.

Prezența premierului Marcel Ciolacu în emisiunea de pe România TV a captivat audiența.

În intervalul de timp 21.00 – 21.15, imediat după începerea emisiunii „Punctul Culminant”, România TV, unde premierul Marcel Ciolacu era intervievat de Victor Ciutacu, a înregistrat un rating urban de 3,5.

În aceeași plajă orară, Antena 3 CNN a avut un rating de 1,5, în timp ce Digi 24, B1 TV și Realitatea Plus au obținut un rating de 0,4, 0,2, respectiv 0,8.

Marcel Ciolacu a ținut în fața televizoarelor mii de români

Pe segmentul orar 21.15 – 21.30, interviul cu premierul Marcel Ciolacu a obținut un rating urban de 4, surclasând, din nou, televiziunile de știri concurente. În același interval de timp, Antena 3 CNN obține 1,8, Digi 24 – 0,6, B1 TV – 0,2, iar Realitatea Plus – 0,7.

Pe segmentul orar 21.30 – 21.45, emisiunea care l-a avut ca invitat pe premierul Marcel Ciolacu a spulberat concurența, România TV obținând un rating de 4,1.

La aceleași ore, Antena 3 CNN a obținut un rating de doar 1, 8, în timp ce Digi 24, B1 TV și Realitatea Plus au fost nevoite să se „mulțumească” doar cu un rating de 0,4, 0,2, respectiv 0,6.

Temele abordate de Ciolacu la România TV

În interviul acordat postului de televiziune, premierul Ciolacu a vorbit despre spațiul Schengen, dar și despre pensii.

Referindu-se la subiectul din urmă, prim-ministrul a spus la România TV că „sunt mult prea multe inechități” în legătură cu modul în care s-au calculat pensiile.

În acest context, a dat asigurări că majorările promise nu vor întârzia și se vor aplica așa cum s-a promis.

„De la 1 ianuarie, pensiile vor fi majorate cu 13,8%. Am făcut o economie. Din ea, adică aproximativ 400 de milioane de lei, astăzi, în ședința de Guvern, am făcut măririle și la Casa Națională de Pensii, și la toată structura din Ministerul Muncii. Am mers și la DSP-uri (Direcțiile de Sănătate Publică), am mers și la APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură)”, a declarat premierul Marcel Ciolacu la postul de televiziune.