„România trebuie să înțeleagă”: Ne așteaptă o criză uriașă. Inflația va atinge niveluri „mult peste 5% în zona euro”

Inflația este principala problemă dezbătută de autorități, nu doar în România, ci și la nivel global. Haosul generat de liberalizarea prețurilor la serviciile de energie electrică și gaze naturale va avea efecte importante asupra economiei, care se vor resimți și în anul 2022.

Dacă anul trecut România „a avut cea mai bună poziție în tabloul european al pieței de consum”, în anul 2022, inflația va atinge niveluri record, spune consilierul guvernatorului BNR. Specialiștii au prognozat o majorare a inflației pentru un orizont de 12 luni la un procent de 5, 43%.

Prețul petrolului a susținut inflația „calmă” din 2021

„Absolut tot sistemul economic global este sub presiunea unui galop al prețului. Trebuie să fim atenți la specificul acestei inflații, pentru că nu este vorba de un fenomen în definiție. Definiția inflației este limpede: creșterea generalizată a preţurilor de consum. Ori, ministrul de la Agricultură spunea că nu se teme de prețurile la carnea de porc şi de vită în anul viitor. Probabil că are dreptate că nu e vorba de un galop a miilor şi miilor de preţuri din piaţa de consum.

Sunt câteva produse energofage, aş putea să le spun – electricitatea, gazele naturale şi combustibilii în general -, toate având la bază preţul internațional al petrolului, sau mai bine spus galopul preţurilor petrolului din aprilie anul trecut şi până în momentul de faţă. Petrolul a reizbucnit după ce a avut o pauză în decursul anului trecut. Prin martie au fost preţuri scăzute cum nu au mai fost din 1999 la petrol. Chiar în America preţul petrolului a fost zero, negativ. De aceea şi inflația de anul trecut a fost calmă peste tot.

Consilierul guvernatorului BNR, despre motivul majorării inflației

România a avut anul trecut cea mai bună poziție în tabloul european al pieței de consum. O poziție cu nu a avut niciodată şi cum nu a avut nicio altă ţară anul trecut”, a spus consilierul guvernatorului BNR.

Cu toate acestea, parcă de nicăieri, din luna ianuarie 2021, nivelul inflației a început să atingă procente record. Nu este vorba despre o eroare internă sau despre suportarea consecințelor unor acțiuni trecute. „A venit de afară, din lumea largă, adusă de prețul petrolului”, a susținut Adrian Vasilescu.

„Energia s-a scumpit dintr-o dată, gazele naturale s-au scumpit. Au fost scumpiri extravagante, preţuri care au urcat atât de puternic încât au stricat media generală. Şi de asta a dat impresia în lumea toată şi la noi că este o inflație galopantă. Dar ea vine de la câteva preţuri. Banca Centrală Europeană privește cu o oarecare detașare problema inflației”, a mai explicat consilierul guvernatorului BNR.

Adrian Vasilescu: Rata inflației, „mult peste 5% la nivelul zonei euro”

Solicitat să comenteze prognozele specialiștilor din economie în ceea ce privește situația inflației pentru anul 2022, Adrian Vasilescu a precizat că „nu știe cum va fi la anul”. Cu toate acestea, consilierul guvernatorului BNR preconizează că inflația va atinge un nivel „mult peste 5% la nivelul zonei euro, pentru că nu va mai beneficia de ceea ce se numește efectul de bază statistic, adică preţurile foarte mici din urmă”.

„România trebuie să înțeleagă – are ca sursă inflația globală, dar are şi un specific naţional şi anume haosul care s-a produs în liberalizarea preţurilor la energia electrică şi la gaze naturale. Acest haos a ajuns să avem o creștere de 46%. Nicăieri nu mai este o asemenea creștere. Nicăieri în Uniunea Europeană nu este o situație ca la noi care vine cu multe din urmă şi anume media avuției financiare în gospodăriile populației este cu mult sub media Europeană”, a mai subliniat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, într-o intervenție televizată la Antena3.