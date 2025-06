România și SUA sărbătoresc 145 de ani de parteneriat diplomatic și strategic

Cu ocazia aniversării a 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice cu Statele Unite ale Americii, Guvernul României a transmis un mesaj care reafirmă angajamentul ferm al țării noastre de a întări parteneriatul strategic bilateral.

„Acum 145 de ani, România și Statele Unite au stabilit relații diplomatice. Sărbătorim și onorăm tot ceea ce am realizat împreună cu partenerul nostru strategic de bază”, se arată în comunicatul Executivului de la București.

Guvernul subliniază că relația româno-americană a evoluat constant în ultimele decenii, fiind bazată pe valori și obiective strategice comune.

În acest context, autoritățile române își exprimă disponibilitatea de a aprofunda cooperarea în domenii esențiale pentru securitatea și prosperitatea ambelor națiuni: „Suntem pregătiți să intensificăm colaborarea în domeniul apărării și securității, în proiectele economice și în consolidarea legăturilor între oameni”, precizează Guvernul României.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a declarat, cu ocazia acestei aniversări, că România este pregătită să colaboreze cu președintele Donald Trump pentru a valorifica întregul potențial al parteneriatului strategic cu SUA.

