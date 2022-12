România şi Coreea de Sud intră „într-o nouă etapă”. Prima concluzie a lui Marcel Ciolacu după vizita la Seul

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, se află într-o vizită oficială la Seul. El a anunțat că România şi Coreea de Sud intră „într-o nouă etapă” a dialogului politic şi economic și că țara noastră se va ocupa de dezvoltarea unor proiecte economice majore alături de marile companii coreene.

„România şi Coreea de Sud intră într-o nouă etapă a dialogului politic şi economic. Aceasta este una dintre concluziile primei întâlniri din vizita începută, azi, la Seul, împreună cu cea mai importantă delegaţie parlamentară şi guvernamentală din istoria Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări. Am avut onoarea să particip la o primă discuţie extrem de aplicată cu preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Coreea, dl. Kim Jin-pyo. Alături de premierul Nicolae Ciucă, am arătat că România este interesată în dezvoltarea unor proiecte economice majore alături de marile companii coreene în domenii esenţiale precum transporturile, energia, industria IT&C şi semiconductorii”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a mai declarat că liderul Coreei de Sud este prietenul țării noastre. „Sunt convins că şi colegii mei din PSD, miniştrii Transporturilor, Sorin Grindeanu, cel al Apărării – Angel Tîlvăr şi ministrul Economiei, Florin Spătaru, vor discuta aspecte concrete ale colaborării economice în cadrul întâlnirilor bilaterale pe care deja le-au început. Deja îl pot numi pe dl. preşedinte Kim, a cărui primă vizită oficială după alegere a fost, în august, chiar în România, un adevărat prieten al ţării noastre. Aşa cum spunea domnia sa, românii şi coreenii au deja ceva în comun: ospitalitatea”, a încheiat Ciolacu.

PM @NicolaeCiuca: Important dialogue with the Speaker of the 🇰🇷 National Assembly Kim Jin-pyo to attain our Strategic Partnership goals. We are determined to strengthen bilateral cooperation 🇷🇴 🇰🇷, harness the full economic potential and encourage energy sector investment. pic.twitter.com/Oj7hfObTiN

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) December 21, 2022