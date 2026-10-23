Guvernul României a aprobat vineri, 23 octombrie 2026, acceptarea unei donații de 1,1 milioane de doze de vaccin din partea Comisiei Europene, în valoare de peste 1,3 milioane de lei, pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Vaccinurile vor fi administrate prin intermediul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în cadrul unei campanii naționale de vaccinare.

Măsura vine în contextul evoluției celor două boli pe teritoriul României, care afectează sănătatea animalelor și au consecințe economice asupra crescătorilor. În plus, restricțiile privind circulația ovinelor și caprinelor vii către alte state membre ale Uniunii Europene și către țări terțe sunt în vigoare până la 31 decembrie 2026, potrivit informațiilor prezentate de Executiv.

Donația cuprinde 1.100.000 de doze de vaccin, cu o valoare totală de 1.312.135 de lei. Potrivit Guvernului, acestea sunt împărțite în două categorii, destinate combaterii unor boli diferite:

300.000 de doze Pestevac , vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR);

, vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR); 800.000 de doze Jovivac, vaccin împotriva variolei ovine și caprine (VOC).

Deoarece valoarea de piață a donației depășește pragul de 500.000 de lei prevăzut de Codul administrativ, acceptarea acesteia a necesitat adoptarea unei hotărâri de guvern.

După acceptarea donației, vaccinurile vor fi trecute în administrarea ANSVSA, instituția responsabilă de coordonarea măsurilor sanitar-veterinare la nivel național.

Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri la solicitarea autorităților române, în contextul evoluției pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine în România.

Cele două boli reprezintă riscuri pentru sănătatea animalelor și pot produce pierderi economice în sectorul zootehnic. În acest context, vaccinarea este considerată o măsură necesară pentru limitarea răspândirii infecțiilor și stabilizarea situației epidemiologice.

Autoritățile urmăresc, prin campania de vaccinare, să contribuie la controlul și eradicarea bolilor și să creeze condițiile necesare pentru ridicarea treptată a restricțiilor impuse transporturilor de animale vii.

Potrivit informațiilor comunicate de Guvern, deciziile Comisiei Europene prevăd restricționarea circulației ovinelor și caprinelor vii către alte state membre și către țări terțe până la 31 decembrie 2026.

Aceste măsuri limitează posibilitățile de comercializare a animalelor pe piețele externe și generează pierderi pentru crescătorii de ovine și caprine. Evoluția situației epidemiologice și eficiența măsurilor de control sunt importante pentru reluarea treptată a schimburilor comerciale în condiții de siguranță sanitar-veterinară.

Vaccinarea face parte din strategia de gestionare a riscurilor epidemiologice și de protejare a sectorului zootehnic.

Vaccinarea va fi realizată în baza Planului oficial de vaccinare al României, transmis Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene.

Potrivit Executivului, campania va începe imediat după ce toate vaccinurile vor ajunge în țară. Donația pune la dispoziția autorităților un volum de 1,1 milioane de doze pentru aplicarea măsurilor de combatere a celor două boli.