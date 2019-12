Este vorba despre compania CFR Infrastructură, care ar putea pierde cel puţin 30% din finanţarea europeană pentru modernizarea liniei de cale ferată dintre Braşov şi Sighişoara.

La trei ani de la lansarea licitaţiei, compania de infrastructură feroviară încă nu a reuşit semnarea contractelor.

Probleme sunt la două tronsoane feroviare, cu o lungime totală de 86 de kilometri, pentru care Comisia Europeană a acceptat o amânare cu doi ani, astfel încât să se asigure totuşi, aproximativ 70% din finanţarea iniţială.

Licitațiile, întârziate prin instanțe

Directorul general al CFR Infrastructură, Marius Chiper, spune că „cele trei loturi au fost în procedură de licitaţie lansate undeva în 2016, lotul I şi III şi în 2017, lotul II.

Am ajuns în faza de contestaţie, în instanţele noastre. Am făcut un exerciţiu de fazare, am reuşit să asigurăm pentru lotul I şi III o finanţare de 70% din valoarea iniţial contractată, undeva spre 600 milioane de euro”.

Marius Chiper a adăugat că acest scenariu ia în calcul posibilitatea ca acel contract cu două loturi să fie semnat la primăvară, după finalizarea contestaţiilor în instanţă, potrivit RadioRomânia Actualități.

