România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.

Printr-o mizerie birocratică, o convenție de custodie, o hârtie cu antet și ștampilă, o salină — adică un bun național, un strat de geologie și destin — a fost dat în mâinile unui ONG maghiar, cu oameni respectabili, - universitari clujeni -, adică aceia care știu să vorbească frumos despre geografie, biodiversitate și cooperare transfrontalieră.

Doar că vorbesc cu glas de Budapeste, via UDMR, în limba maghiară. Un ONG care, potrivit relatărilor, a „administrat” zona până la degradare: drumuri distruse, mediu afectat, împrejurimi mutilate. Dar nimeni nu întreabă nimic. Nimeni nu anchetează. Ministrul care se laudă că a schimbat conducerea Salrom o face doar pentru poză — pentru mica glorie mediatică, pentru acea fotografie în care apare între două lozinci despre transparență și reformă.

Între timp, ceea ce trebuia să fie o anchetă devine un secret de stat, o tăcere colectivă.