Vremea România nu scapă de Ciclonul Boris. Inundațiile vor pune probleme uriașe







Ciclonul Boris. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie(ANM), Elena Mateescu, a anunțat că România nu va scăpa prea repede de Ciclonul Boris. Ea a spus că până marți trebuie să monitorizate fenomenele hidrometeorologice periculoase. Aceasta a declarat că ciclonul a afecat mai multe țări din Europa.

„De abia de miercuri temperaturile vor fi în creștere cu valori în sud, vest și est de 25-26 de grade. Până marți însă trebuie să monitorizăm atent ceea ce înseamnă posibilitatea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase, mai ales în estul țării, să fie atent monitorizate și să încercăm să diminuăm impactul acestora.

În special Europa centrală, acolo unde impactul Ciclonului Boris a fost unul devastator am putea să spunem, dacă luăm în considerare că în țările aflate sub incidența Codului Roșu am avut cantități de apă de peste 250-300 de litri în 12 ore și dacă luăm și stratul consistent de zăpadă semnalat, cu siguranță reprezintă o situație atipică pentru această perioadă, prea devreme, cel puțin cu stratul consistent, chiar dacă vorbim de zona Austriei, dar și cantitățile enorme de precipitații care și în Europa centrală au avut un impact semnificativ. Voiam să menționez că pot fi încadrate în categoria dezastrelor naturale”, a declarat Elena Mateescu.

Situația este dramatică

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, consideră că este dramatică situaţia din 12 localităţi în care au căzut precipitaţii într-o noapte cât pentru 3 luni. El a spus că numărul gospodăriilor afectate de inundaţii a ajuns, la acest moment, la 5.500, și că autoritățile s-au mobilizat și că încearcă să rezolve cât mai repede problema.

Autoritățile sunt în alertă

„Alături de premierul Marcel Ciolacu suntem în teren în zonele inundate. Am fost deja la Slobozia Conachi. Urmează şi alte zone. Alături de noi sunt şi ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, ministrul mediului, Mircea Fechet, seful DSU, Raed Arafat, europarlamentarul Dan Nica, prefectul judeţului, Andreea Naggar, precum şi reprezentanţii instituţiilor implicate în salvarea şi evacuarea oamenilor.

Sunt deja peste 250 de persoane evacuate, avem, din păcate, şi patru persoane decedate. Sunt peste 5.500 de gospodarii afectate de inundaţiile produse de ploile abundente care au lovit năprasnic judeţul nostru. Sunt sute de pomperi care acţionează” spune Fotea.