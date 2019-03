Romania incepe in Suedia campania de calificare la Euro 2020. In cazul calificarii, tricolorii vor disputa cel putin doua meciuri pe Arena Nationala

Sambata, 23 martie, de la ora 19:00, pe Friends Arena din Stockholm, reprezentativa de fotbal a Romaniei va debuta in Preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2020 in compania echipei similare a Suediei.





Daca echipa noastra se va califica pentru acest turneu final , va juca cel putin doua meciuri pe Arena Nationala, deoarece Bucurestiul va fi una dintre gazdele competitiei, alaturi de Roma, Baku, Sankt Petersburg, Amsterdam, Copenhaga, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Munchen si Budapesta. Capitala Romaniei va fi si gazda tragerii la sorti pentru CE 2020. Aceasta va avea loc pe 30 noiembrie, la Complexul Expozitional Romexpo.

Romania incearca sa obtina participarea la al saselea turneu final european, dupa cele din 1984, 1996, 2000, 2008 si 2016. Pentru a reusi acest lucru, fotbalistii antrenati de Cosmin Contra trebuie sa termine pe unul din primele doua locuri, dintr-o grupa cu Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe si Malta. Interesant este faptul ca Romania face parte din Grupa F, asa cum s-a intamplat si in precedenta campanie de calificare. Tricolorii au ocupat atunci locul al doilea intr-o grupa cu Irlanda de Nord, Ungaria, Finlanda, Insulele Feroe si Grecia, fara sa cunoasca infrangerea.

Misiunea din aceasta campanie va fi una mult mai dificila, adversarii avand alt calibru. Spania, favorita incontestabila la castigarea grupei, este fosta campioana mondiala in 2010 si tripla campioana europeana, ultima oara in 2012. Spaniolii vor aborda aceste preliminarii cu mare atentie, deoarece incearca sa stearga amintirea parcursului de la Campionatul Mondial de anul trecut. Suedia nu are performante notabile in palmares in ultima perioada, dar este suficient sa spunem ca este echipa care a eliminat Italia la barajul pentru CM din Rusia, in timp ce Norvegia, desi a iesit din primplanul fotbalului european, are in lot foarte multi fotbalisti care activeaza in primele ligi engleze.

In urmatoarele zile, nationala va sustine primele doua meciuri din aceasta campanie de calificare: cu Suedia, pe 23 martie, in deplasare, si cu Insulele Feroe, pe 26 martie, pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj Napoca.

