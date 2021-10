România, în ghearele morții. Celebrul medic anunță dezastrul. Românii vor muri pe capete. Vor fi sute de mii de îmolnăviri

”Chiar am sperat ca astăzi sa vedem pentru prima data un „lower Monday” (sau „lower-low”), o zi de luni sub nivelul zilei de luni din săptămâna precedenta. Știu că guvernul luptă cu disperare să reducă numărul de teste în speranța că vor putea anunța un triumfal platou în stratosfera valului 4 – Delta, dar până și un vârf artizanal ne-ar fi permis să ne tragem sufletul un pic.

Din păcate, debutul a fost la fel de urat ca minciunile cu care ne-au umplut spitalele. Analiza zilnică a cazurilor din ultimele săptămâni si prognoza pe următoarele 4 se află în primul tabel.”, transmite Octavian Jurma.

România , mai rău ca Lombardia

”Vă dați seama că azi avem de 25 de ori mai multe cazuri decât în urmă cu 8 săptămâni? Avem de 20 de ori mai multe cazuri decât în vârful valului 1. Da, valul acela în care am stat 30 de zile în carantină că să nu ajungem că Lombardia.

Acum am ajuns mai rău că Lombardia, pentru că am refuzat carantina de 30 de zile și prin asta am refuzat să mai avem vreodată doar 500 de cazuri pe zi în vârful unui val. Acum le arătăm noi italienilor cum arată un val pandemic în care politicienii au luat locul medicilor.”, a mai declarat acesta.

Trezirea, România !

Azi s-au înregistrat la nivel național 11,560 de cazuri noi.

”Chiar și dacă plecăm de la 10,141 cazuri raportate oficial și o creștere de doar 7.5% rezultă că mâine vom avea valori între 17,000 și 18,000 de cazuri noi și vom înregistra un nou record absolut de cazuri noi. Ne instalăm astfel în scenariul de coșmar pe care l-am menționat în vară, cel al unui val mai mare decât valurile 2 și 3 combinate cu toate consecințele acestuia. Vom continua la acest nivel stratosferic încă cel puțin 2 săptămâni: – 1 milion de români se vor mai îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 200,000 de mii – 10,000 de romani vor fi uciși de COVID-19 în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 5,000 mii .

Nu vă arat aceste cifre că vă îngrozesc ci ca să vă trezesc. Politicienii (Parlament, Guvern, Președinte) trag de timp cu circul politic și ne amețesc cu minciunile lor populiste în speranța că vor scăpa și din valul 4 fără carantină pentru că au scăpat cu 10,000 de morți pe val și până acum. Ei îți spun că au mai rămas „doar 1-2 săptămâni până la vârf”. Dar pentru fiecare săptămâna ascendentă mai trebuie să adaugăm una descendenta la valori similare. Fiecare săptămâna pierdută are consecințe exponențial mai grave pentru noi că societate.”, a spus medicul epidemiolog.

Vârful se lasă așteptat ?

”Nu știm, pentru că suntem aproape orbi la această rată de testare. Cel mai probabil este că vom vedea vârful în următoarele 2-3 săptămâni dar acesta poate fi „văzut” doar în retrospectivă, când vom avea o săptămână descendentă. Exista o mică șansă să depășim vârful în aceasta săptămână.”, a incheiat acesta la Antena3.