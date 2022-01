Doliu fără margini în muzica din România. Lordul muzicii ne-a părăsit

Fondatorul trupei Sfinx, Corneliu ”Bibi” Ionescu, a murit. S-a născut în 1945 și a fost membrul fondator şi basistul trupei Sfinx.

Manea Mihai-croco, a făcut anunţul pe social media

Mihai Manea ”Croco”, membru al trupei Barock și inginer de sunet, a scris un mesaj cu ocazia morții lui Corneliu ”Bibi” Ionescu:

Povestea formaţiei SFINX începe cu trei liceeni : Corneliu Bibi Ionescu, Octav Zemlicka şi Cristian Valica, care se întâlneau într-o cofetărie din apropierea Pieţei Romane, pentru a discuta despre muzica ascultată pe la posturile de radio străine şi au ajuns la concluzia că ar putea şi ei să cânte într-o trupă. Până prin anul 1967 nu se întâmplă nimic spectaculos. Joia, sâmbăta şi duminica cântau în casele de cultură sau la seratele studenţeşti, iar în sezonul estival erau angajaţi pe litoral cântând mai întâi la Mamaia, iar apoi la Eforie Nord.

De aici începe SFINX…

Am lacrimi la ochi…

Un SFINX a plecat la întâlnirea Sfinxilor

Drum lin Corneliu ”Bibi” Ionescu… R.I.P.

Şi-au venit la căpătâi

Mai întâi şi mai întâi

Ursitoarele,

Vrajitoarele,

Trăitoarele-n ape Trăitoarele-n smârcuri

Cu ierburi sub pleoape Sub pietre cu sfârcuri

Toate i-au dăruit

Puterile vieţii fără sfârşit,

Cuvântul de rouă,

Lumina gândirii când luna e nouă,

Toate i-au dăruit

Puterile firii

Şi ochiul nestins al nemărginirii.

SFINX – Ursitoarele

„Formația s-a destrămat în 1994, fiind divizată în două proiecte: Sfinx Pro (condus de Corneliu „Bibi” Ionescu) și Sfinx Experience (al lui Mișu Cernea). Sfinx Pro a eșuat în plan muzical, motiv pentru care Ionescu a folosit titulatura pentru compania de echipamente de scenă pe care o dezvoltă începând din aceeași perioadă; în câțiva ani, numele de Sfinx Pro va fi schimbat în Stage Expert. Sfinx Experience, în schimb, va desemna atât o nouă formație (plecând de la trioul Mișu Cernea–Crina Mardare–Zoia Alecu), cât și o companie de echipamente de scenă, solicitată îndeosebi pentru concerte susținute peste hotare.”, potrivit Wikipedia.

Discografia trupei Sfinx: Albume

Lume albă (1975, reeditat 2015)

Zalmoxe (1978, reeditat 1993)

Sfinx (Albumul albastru) (1984)

Mini-discuri

Șir de cocori–Languir me fais (single, 1972)

Coborîse primăvara–Ziua ta–Fiii soarelui–Peste vîrfuri (EP, 1974, reeditat 2015)

Din nou acasă–Zmeul–Fetele albinele (EP, 1980, reeditat 1993)

Focuri vii–’49-’50 (single, 1980)