România, ferită de un posibil atac rusesc. Al doilea om din NATO, Mircea Geoană, vine cu explicații: „Majoritatea forțelor rusești sunt blocate”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a comentat isteria care s-a creat în România, în ultimele zile, în privința pașapoartelor și a carburantului, Foarte mulți cetățeni s-au așezat la cozi interminabile pentru a-și schimba documentele sau pentru a alimenta. Geoană a făcut apel la calm și rațiune și a afirmat că oamenii nu au de ce să intre în panică.

Mircea Geoană a transmis că românii nu au de ce să-și facă griji

Oficialul de la NATO a repetat faptul că țara noastră nu riscă să fie atacată de Rusia. El a precizat că armata trimisă în Ucraina, de Vladimir Putin, este blocată în această țară „și nici acolo nu are succes”.

„Aud foarte mult comentariu și în spațiul public și rețele sociale cu privire la risc de război în România: cozi la pașapoarte, să ne trimitem copiii la rude în străinătate. Nu sunt indicii cu privire la un astfel de risc. Dacă vedeți mai multe forțe NATO în România sau forțe NATO pe flancul estic este cea mai bună poliță de asigurare este descurajarea.

Nu anticipăm din ceea ce vedem și știm un risc al unui atac deliberat al Federației Ruse împotriva teritoriului NATO sau al unui aliat din NATO”, a afirmat Mircea Geoană, numărul 2 al NATO.

Rusia este blocată în Ucraina și nu se poate gândi la o eventuală extindere a invaziei

„Majoritatea forțelor rusești sunt blocate pe trei fronturi în Ucraina și acolo dacă abia au ceva succes;

Realitatea militară arată că Federația Rusă are dificultăți și este prinsă în această greșeală strategică masivă pe care au făcut-o atacând și subestimând Ucraina și în același timp, prezența și postura NATO a crescut în mod semnificativ; Este o disproporție evidență între NATO și Federația Rusă încât nu există indicii cu privire la o astfel de acțiune”, a mai spus Geoană, conform Realitatea Plus.

„Moscova nu trebuie să aibă nicio îndoială, NATO nu va tolera niciun atac asupra suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Aliaţilor. Am activat deja planurile de apărare pentru a proteja Alianţa, am crescut gradul de pregătire, am dislocat trupe de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Astăzi există (…) o sută de mii de militari americani în Europa, aproximativ 40.000 de militari sub comanda directă a NATO (…), majoritatea acestora pe partea de est a Alianţei, inclusiv în Marea Neagră, inclusiv în România, sprijiniţi masiv de forţe aeriene şi navale şi printr-o apărare antiaeriană ranforsată. Este un mesaj de descurajare extrem de important”, a declarat Mircea Geoană.