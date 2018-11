România, în pericol! SECRETE ŞI INFORMAŢII GRELE la Bruxelles. Rezoluția despre statul de drept, în prim-plan

Rezoluția „Nefuncționarea statului de drept în România" se va vota la Bruxelles pe data de 13 noiembrie în Parlamentul European. Europarlamentarul Maria Grapini a afirmat după ultima ședință că în textul acelei rezoluții au figurat nume grele din politica românească, printre care și cel al președintelui PSD, Liviu Dragnea.





Europarlamentarul a enumerat cele mai grave acuzații și a declarat că în text existau referiri cu nume și prenume. Laura Codruța Kovesi și Liviu Dragnea apăreau în rezoluție, potrivit dcnews.ro

Mitingul din 10 august, unul din punctele importante

"Am avut ultima discuție în comisie în această dimineață și au fost multe, multe discuții. Rezoluția a ieșit, dacă putem spune, puțin mai bună decât era inițial. Numai că sunt acolo lucruri cu care eu nu am fost de acord, am depus amendamente pentru plenară acum, pentru că așa este procedura. Eu cred că, așa cum am spus în dezbatere, nu își avea rost rezoluția, dacă ne gândim și la titlul ei, dar și la conținut, pentru că acuzațiile cele mai mari sunt legate de mitingul din 10 august, ori intervenția forțelor de ordine au fost și în alte state chiar la proteste autorizate și mai ales că nu s-a finalizat ancheta. Și am spus că nu are rost să cuprinzi în rezoluție ceva dacă nu ai un rezultat al anchetei", a declarat Maria Grapini.

"Jurnaliștii fără frontiere" au furnizat informații

"Un alt punct, care m-a surprins și mai tare, a cuprins libertatea presei, ori noi nu suntem nici în situația să avem jurnaliști omorâți ca în Malta și nici posturi închise ca în Ungaria. Nu vin cu exemple, tocmai asta am spus și noi. Au spus că jurnaliștii fără frontiere le-au furnizat date, dar nu avem nicio dată concretă", a mai spus europarlamentarul.

Situația de la DNA

"Un punct pe care eu am spus să îl scoată, dar a rămas în rezoluție, este punctul S din rezoluție care este strict legat de schimbarea doamnei Kovesi. Ori eu am spus foarte clar că atât timp cât traseul de schimbare este constituțional și există avizul Curții Constituționale, ați intrat în subsidiaritate. Este un punct special. Ce am reușit să scoatem era chiar numele domniei sale. Acum a scos numele, așa cum a fost scos, la un punct, și numele domnului Dragnea și au lăsat la general schimbarea procurorului-șef al DNA, dar nu a mai lăsat și numele", a mai declarat Grapini.

O directivă neasimilată

"Punctele care sunt nevralgice pentru România, și din păcate asta este, nu s-a asimilat în legislația din România directiva care prevedea confiscarea averilor și lichiditățile. Era termen în iulie și acolo nu avem ce să spunem", a explicat politicianul.

Un punct despre corupție

"Mai este un punct legat de corupție și am spus că România nu se află între cele nouă state pe care recent le-am analizat pe marea evaziune de peste 50 de miliarde. Nu există, nu e acolo cuprinsă România. Și atunci ce facem, declanșăm rezoluții pentru toate statele?", a declarat Maria Grapini.

"Mă interesează mai puțin supărarea grupului"

Europarlamentarul a declarat că dacă nu vor trece amendamentele pe care le-a depus, va refuza să voteze rezoluția. "Am spus că rezoluția asta nu are de ce să fie pentru că nici nu am pus garduri cum a făcut Ungaria și a încălcat regulamentul Schengen pentru migranți, nici nu am închis presă cum a făcut Ungaria, nici nu am trecut legi, cum a făcut Polonia, care să nu aibă avizul Curții Constituționale sau să nu aplicăm ce spune Curtea Constituțională. Dacă nu vor trece amendamentele mele, nu o să votez rezoluția, cu toată supărarea grupului politic. Pe mine mă interesează mai puțin supărarea grupului, mă interesează să apăr România", a conchis Maria Grapini.

Pagina 1 din 1