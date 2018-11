BANII ÎNAPOI! Cel mai mare PROTEST al TRANSPORTATORILOR rutieri

Transportatorii rutieri români anunţă că vor declanşa proteste în linie cu cele din Bulgaria şi Franţa dacă autorităţile nu respectă legislaţia privind restituirea supraaccizei la motorină, potrivit unui comunicat al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).





„UNTRR solicită Guvernului, MFP (Ministerul Finanţelor Publice, n.r.) şi MT (Ministerul Transporturilor, n.r.) respectarea OUG 25/ 2018 şi HG 549/ 2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a unei părţi din supraacciza la motorină, în caz contrar transportatorii rutieri români vor declanşa proteste în linie cu cele din Bulgaria şi Franţa. Firmele de transport rutier din România stau cu dosarele depuse pentru restituirea supraaccizei, însă blocajul instituţional nu permite realizarea de plăţi către transportatorii rutieri”, se arată în comunicat. Potrivit legislaţiei, administratorul schemei trebuie să soluţioneze cererile de restituire în termen de maximum 35 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Ulterior, administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de restituire a accizei în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor Publice. Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice a deciziei. „Situaţia gravă devine similară cu perioada 2014-2016 când, pentru 3 ani consecutivi, statul român nu a fost capabil să restituie către transportatori sumele bugetate la început de an pentru restituirea supraaccizei colectate şi cuvenite legal. Astfel, în 2014 s-a restituit numai 0,45% din bugetul estimat, în 2015 numai 2,478%, iar în 2016 până în limita de 14,45%. În prezent, transportatorii români au cel mai ridicat cost al motorinei faţă de ţările din jur, de 1,06 euro/ litru fără TVA”, precizează sursa citată. UNTRR precizează, de asemenea, că Ministerul Finanţelor Publice a colectat în 2018 din accize cu 1,2 miliarde de lei sub ţinta propusă la începutul anului, din cauza faptului că 70% din alimentările transportatorilor rutieri internaţionali (români şi străini) de pe teritoriul României au migrat în afara ţării după introducerea supraaccizei. În context, organizaţia solicită autorităţilor măsuri urgente pentru ca schema de rambursare a supraacizei să devină operaţională, iar dacă această facilitate se dovedeşte încă o dată nefuncţională, supraacciza la carburanţi să fie eliminată începând cu 1 ianuarie 2019. "Un sfert din exportul total de servicii al României din 2017, de peste 20 miliarde euro, a fost realizat de ramura transportului rutier, fiind principala ramură contributoare la exportul de servicii. Handicapul competitiv creat transportatorilor români de instituţiile guvernamentale prin blocarea schemei de rambursare a supraaccizei creează în aceeaşi măsură un avantaj major pentru ceilalţi transportatori din regiune cu grave repercusiuni pentru exportul de servicii românesc", subliniază reprezentanţii transportatorilor. Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizaţie profesională şi patronală, neguvernamentală, care are peste 16.000 de firme înscrise - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.

