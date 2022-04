România, amenințată direct de Rusia după expulzarea a 10 diplomați: „Pentru fiecare astfel de act neprietenesc, vom da un răspuns adecvat”

Peste 120 de diplomați ruși au fost expulzați din țările UE, pe fondul indignării internaționale din cauza crimelor din orașul Bucha. Printre statele care au expulzat diplomați ruși se numără și România.

În acest context, reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a transmis că aceste expulzări vor avea consecințe. „Pentru fiecare astfel de act neprietenesc, vom da un răspuns adecvat”, a spus diplomatul.

Zakharova a declarat că alegerile occidentalilor „conduc de facto la suspendarea relațiilor bilaterale”. „Există, bineînțeles, expresiile „ruperea relațiilor”, „scăderea nivelului relațiilor”, dar, vorbind într-un limbaj ușor de înțeles, este vorba de o astfel de înghețare profundă a relațiilor”, a continuat ea. „Pentru că până și acele sancțiuni, restricții, acele acțiuni ilegale care sunt întreprinse acum în Occident în legătură cu țara noastră necesită servicii în ceea ce privește activitatea diplomatică și consulară.”

Diplomatul a transmis că nu va mai ierta manifestările neprietenoase și că va da „cel mai eficient răspuns” al Moscovei, în funcție de gravitatea situației.

Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe a adăugat că în ultimele decenii țările occidentale au avut o atitudine necorespunzătoare față de diplomații ruși.

Moscova a răbufnit

„În ultimele decenii, Occidentul colectiv a început să folosească declararea diplomaților ruși persona non grata, adică impunerea de sancțiuni asupra lor, izolarea lor de posibilitatea de a lucra, iar de câțiva ani în regiunea în care au studiat ca instrument de lucru nu diplomatic, ci de atac informațional-politic”, a spus ea.

„Ei o numesc solidaritate, dar nu are nimic de-a face cu ea”, a adăugat diplomatul.

Aceasta a mai declarat că expulzarea diplomaților ruși a fost făcută fără perdea, cu voce tare, cu titlu indicativ. Țările occidentale nu s-au ascuns și au început să facă publice numele diplomaților sau să furnizeze date personale.

„Toate acestea au fost însoțite de condiții absolut scandaloase în care diplomații noștri au fost nevoiți să părăsească țara”, a precizat ea. „Toate acestea au fost făcute intenționat pentru a crea un sentiment de vinovăție din partea Rusiei pentru ceva ce nu a făcut nimeni, cel puțin, sub pretextele sub care au fost expulzați diplomații ruși, nu a existat nimic sub formă de fapte, argumente.”