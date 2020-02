Aşadar, am reuşit să fim ţara cu cele mai mari scumpiri din Europa. În ianuarie am plătit mai mult pentru carne şi legume, dar şi pentru fructe faţă de anul trecut. Preţurile biletelor de avion au explodat. ajungând să coste cu peste 50% mai mult decât în luna decembrie. Iar concluzia este că avem printre cele mai mari scumpiri din Europa. Şingura veste bună este că am avut parte de scăderi de preţuri la pompă, după ce a fost eliminată supraacciza.

Conform datelor INS, preţurile la alimente au explodat de la începutul anului

Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut au crescut, în medie, cu 4,75%. Nu-i de mirare că în marile supermarketuri, mulţi se uită după produsele aflate la reducere sau cele care se apropie de termenul de expirare pentru că sunt mai ieftine. Economiştii cred însă că în lunile următoare ne-am putea aştepta la o nouă creştere a preţurilor.

România a importat mult şi scump faţă de alte ţări

Exporturile au fost de 69 miliarde euro, în creștere cu 1,9%, doar anul trecut. Deficitul comercial, adică diferenţa dintre exporturi şi importuri e de 14, 3%. Dacă totul merge conform estimărilor din prezent, guvernatorul BNR a estimat o scădere a preţurilor până la Paşti. Până la finalul anului inflaţia ar trebui să scadă de la 3,6% cât a fost în ianuarie până la 3%, estimează Banca Naţională, potrivit.

