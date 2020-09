Conform acordului, România ar urma să găzduiască primul centru regional de echipare şi mentenanţă Black Hawk.

Black Hawk, cel mai răspândit elicopter multi-rol şi multi-misiune din lume, ar urma să fie echipat de ROMAERO atât pentru misiuni militare, cât şi pentru operaţiuni de căutare şi salvare, servicii medicale de urgenţă, comandă şi control sau transport oficial. Elicopterele Black Hawk vor fi livrate pentru finalizare de către ROMAERO din fabrica PZL Mielec, Polonia, cea mai mare capabilitate de producţie a Lockheed Martin din afara SUA.

Semnarea Memorandumului a avut loc în prezenţa ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ambasadorului Statelor Unite la Bucureşti, E.S. Adrian Zuckerman, adjunctului ambasadorului Poloniei în România, Natalia Piotrowska şi secretarului de stat pentru industria de apărare, Cristian Simu.

Ceremonia s-a desfășurat în marja evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum 2020”, pe data de 3 septembrie 2020.

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat joi că doreşte ca sub umbrela Lockheed Martin să fie creat un pol de dezvoltare în cadrul industriei aeronautice româneşti.

Potrivit ministrului, documentul creează condiţiile pentru a pune în aplicare două parteneriate strategice pe care România le are cu SUA şi cu Polonia.

„Mă bucur să văd astăzi aici semnat acest memorandum de înţelegere care creează condiţiile pentru a pune în aplicare două parteneriate strategice pe care România le are cu Statele Unite ale Americii şi cu Polonia. Această potenţială cooperare regională prevăzută de Memorandumul de Înţelegere va oferi României puterea economică, gândirea pe termen lung. Am apreciat, de asemenea, invitaţia ROMAERO către industria aeronautică românească şi presupun că domnul Boicu s-a referit şi la IAR Braşov, se va referi în continuare şi la Avioane Craiova şi la Aerostar Bacău şi la toate companiile şi institutele de cercetare din domeniu, pentru că-mi doresc ca sub umbrela Lockheed Martin să creăm un pol de dezvoltare în cadrul industriei aeronautice româneşti”, a declarat Virgil Popescu, cu ocazia semnării unui Memorandumului.