Doi români au uimit britanicii prin hazul lor. Aceștia au fost porecliți „Stan și Bran”

Un filmuleț în care doi tineri din Botoșani cad de pe un acoperiș a făcut deliciul publicului britanic după ce acesta a fost postat pe mai multe site-uri de un prieten comun al celor doi.





În filmuleț doi tineri români beți se trag unul pe altul de pe un acoperiș în încercarea de a imita o scenă dintr-un videoclip de hip-hop, informează botosaneanul.ro.

Clipul este tare amuzant și cei doi au fost porecliți „Stan și Bran” de publicația Daily Mail.

Imaginile au fost filmate de un prieten de-al celor doi, Alexandru Ionuţ Groza care locuiește în Bournemouth, Dorset. Acestea au fost filmate acasă, în Botoșani.

În cele din urmă, ambii cad pe capota unei mașini parcată lângă clădirea pe care încercau să o escaladeze. Alexandru spune în descrierea filmului:

„Doi dintre prietenii mei s-au hotărât că ar fi bine să bea ceva bere pe un garaj, aşa cum au văzut în videoclipurile clasice de hip-hop. Ştiam în ce stare se aflau, aşa că am simțit că se va întâmpla ceva amuzant. De aceea nu am stat pe gânduri - știam că era o idee rea încă de la început. Nu am fost surprins să-i văd cum cad. Dar nu aveam nicio idee că ar fi atât de amuzant – mi-a plăcut aterizarea”.

