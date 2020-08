Rețelele de socializare au devenit un mijloc modern și rapid de descoperire a persoanelor dispărute de ani de zile. Un astfel de exemplu este cel al unei românce care a plecat acum 15 ani în Italia. Gabriela Cozobeac, în vârstă de 44 de ani, a fost fost găsită în câteva ore cu ajutorul Facebook. Fata româncei a depus o reclamație la Poliție iar apoi a sesizat dispariția mamei sale pe rețeaua de socializare.

A plecat la muncă în septembrie 2004

Femeia a părăsit țara în septembrie 2004, împreună cu o femeie care i-a promis că o va ajuta să își caute un loc de muncă în Italia.Atunci când a plecat, Gabriela avea 28 de ani. ea locuind în satul Mlenăuți din comuna Hudești, județul Botoșani, având o fiică. Femeia a crezut că își va putea ajuta fiica dacă va pleca în străinătate. Ea a avut încredere în femeia care i-a promis locul de muncă și a plecat în Italia.

În următoarele trei luni, Gabriela a vorbit cu familia. Dar apoi orice legătură s-a întrerupt. Rudele nu au reușit să găsească ruda plecată în straintate, în ciuda demersurilor făcute. Atunci când a ajuns în Italia, românca a fost dusă în Sicilia. Apoi ea a fost ‘vândută’, ajungând în Calabria.

Românca dispărută, găsită de fiica ei pe Facebook

Fiica Gabrielei Cozobeac a povestit că familia a mers la Poliție încă de atunci pentru a depune reclamații privind dispariția femeii.

În ciuda sesizărilor, Gabriela a rămas dispărută timp de 15 ani. Recent fiica ei, Florentina Apăscăriței, a reclamat-o pe mama sa ca fiind dispărută. Apoi a lansat un apel pe Facebook.

„A fost dorința mea de a-mi găsi mama cu orice preț. De asta am mers din nou la poliție pentru a anunța dispariția. Mereu am purtat în suflet și în inimă câteva întrebări la care nu aveam răspuns. Acum am reușit să vorbesc cu ea și am întrebat-o dacă nu vrea să revină în țară. Răspunsul ei a fost afirmativ. Doar că nu a putut promite un termen.

Faptul că am apelat la toate mijloacele pentru a o găsi a fost pentru a-mi dovedi mie, dar și celorlalți, că atunci când dorești să găsești pe cineva se poate orice. Iar acest caz este un exemplu pentru toți”, a spus fiica femeii, Florentina Apăscăriței, potrivit antena3.ro.