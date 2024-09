Social Româncă dezamăgită de o vacanță de lux în Turcia: „Am plătit 10.000 de euro și a fost un coșmar”







O vacanță care trebuia să fie una de vis s-a transformat într-un coșmar pentru o româncă ce a cheltuit nu mai puțin de 10.000 de euro pentru un sejur all-inclusive într-un resort de lux din Kemer, Turcia. Cazul său a atras atenția publicului după ce femeia a postat un videoclip pe TikTok, în care a povestit experiența sa dezamăgitoare. Mii de români au reacționat la povestea sa, mulți dintre ei relatând experiențe similare, în timp ce alții i-au oferit sfaturi pentru viitoare vacanțe.

O vacanță de vis transformată într-o experiență dezamăgitoare

Românca a povestit că a ales Turcia pentru prima dată, dorind să se relaxeze pe o plajă de lux și să se bucure de facilitățile resortului all-inclusive. Cu toate acestea, la sosirea în destinație, realitatea a fost cu totul alta decât așteptările sale. În loc de intimitate și condiții exclusiviste, s-a trezit pe o plajă extrem de aglomerată, cu șezlonguri lipite unele de altele, unde abia găsea spațiu personal, conform Fanatik.

„Este prima mea vacanță în Turcia și cu siguranță va fi și ultima. Am plătit o sumă considerabilă, iar ce am găsit aici este inadmisibil. Plaja este sufocată de oameni, șezlongurile sunt înghesuite, iar atmosfera nu are nimic de-a face cu luxul pe care mi-l imaginam”, a declarat românca în videoclipul său.

Plajă aglomerată și turism de masă

Nemulțumirile femeii legate de condițiile care i-au fost oferite în vacanță nu s-au oprit doar la plajă. Ea a criticat și facilitățile resortului, susținând că nu erau pe măsura așteptărilor și a banilor investiți. „În piscină, situația este la fel de aglomerată ca pe plajă. O persoană mi-a spus că așa este în Turcia, că oamenii vin aici pentru all-inclusive, nu pentru plajă, dar eu nu vin doar pentru mâncare și băutură nelimitată. Mă așteptam la mai mult, la liniște și condiții pe măsura prețului plătit”, a adăugat ea.

Femeia a explicat că a ales să meargă în Kemer, Turcia după ce în trecut a avut vacanțe reușite în destinații exotice precum Maldive și Zanzibar, unde a cheltuit sume similare, dar experiențele au fost incomparabil mai bune. În acele locații, s-a bucurat de intimitate și condiții de lux, lucruri pe care nu le-a găsit în resortul turcesc.

Mulți români au relatat experiențe similare

După postarea videoclipului pe TikTok, comentariile nu au întârziat să apară. Mulți români au relatat experiențe similare în vacanțele lor în Turcia, criticând turismul de masă și lipsa de intimitate din resorturile all-inclusive. Pe de altă parte, au fost și persoane care au recomandat femeii să fie mai atentă în alegerea destinației și să opteze pentru locații mai puțin comerciale sau pentru hoteluri boutique, care oferă un nivel mai ridicat de exclusivitate și confort.

„Am avut aceeași experiență anul trecut, am plătit mult și am găsit o plajă la fel de aglomerată. De atunci am învățat să aleg altfel locațiile de vacanță”, a comentat un utilizator. Alții au sugerat că femeia ar trebui să se plângă agenției de turism care i-a vândut pachetul, pentru a încerca să obțină o compensație.

Sfaturi pentru viitoarea vacanță

În urma dezbaterilor, mulți utilizatori au recomandat evitarea alegerii destinației de vacanță în resorturi de tip all-inclusive în perioadele de vârf sau alegerea unor destinații mai puțin turistice, unde condițiile sunt mai relaxate și există mai multă intimitate. De asemenea, s-a discutat despre importanța verificării recenziilor online și consultarea agențiilor de turism înainte de a face o astfel de investiție într-o vacanță.

Experiența acestei românce arată că nu întotdeauna prețul ridicat garantează o vacanță reușită, iar alegerile făcute pe baza ofertelor de lux trebuie să fie bine documentate pentru a evita astfel de surprize neplăcute.