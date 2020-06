Dona Vekici, jucătoare de tenis din Croația (23 de ani, locul 24 în ierarhia mondială), a făcut o declarație răutăcioasă la adresa româno-canadiencei Bianca Andreescu ( locul 6 WTA) și Sofiei Kenin (4 WTA). Vekici este de părere că perioada foarte bună pe care au traversat-o cele două colege din circuit nu va dura foarte mult, pentru că totul a fost un foc de paie. Așa că sportiva din Croația anticipează regresul lui Andreescu și al lui Kenin.

„Sunt sigură că Sofia Kenin și Bianca Andreescu nu vor rezista prea mult în TOP 10 WTA. Pe Bianca o va doborî situația sa medicală, toate aceste accidentări pe care le-a avut în ultimul timp”, a afirmat Vekici.

Bianca Andreescu a avut un an 2019 de vis, reușind să se impună în toamnă la US Open. Ea și-a trecut în palmares primul titlu de Mare Șlem, după ce a învins-o în finală pe americanca Serena Willimas, scor 6-3, 7-5. La doar 19 ani, canadianca și-a trecut deja în conturi suma de 6,72 de milioane de dolari, bani câștigați din turnee.

„Este greu de explicat, de descris în cuvinte, am muncit din greu pentru a ajunge aici, anul acesta a fost ca un vis devenit realitate, faptul că am putut să urc pe această scenă împotriva Serenei, o legendă, este minunat. Nu a fost simplu deloc, am încercat să păşesc pe teren şi să nu mă concentrez pe adversară, sunt mândră de modul în care am jucat. A fost o călătorie lungă, am doar 19 ani”, declara Bianca Andreescu imediat după marea victorie obținută la US Open.

Tot anul trecut, în primăvară, a intrat în istorie, pentru că a devenit prima jucătoare care câștigă turneul de la Indian Wells din poziția de beneficiară a unui wild card. În ultimul act, Andreescu s-a aflat față în față cu germanca Angelique Kerber, pe care a învins-o după un meci epuizant, în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-4.