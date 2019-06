Româncă agresata de un italian de 84 de ani. Dezvăluiri cutremurătoare

O româncă din zona Bârladului a fost agresată la locul de muncă unde a fost trimisă să aibă grijă de un bătrân. Femeia povestește că Giovanni, un italian în vârstă de 84 de ani, pe care a ajuns să-l îngrijească printr-o agentie de plasare de fortă de muncă din Italia, a încercat să profite de ea.





„De multe ori așa sunt bătrânii, mai ales bărbatii în vârstă, singuri, care și-au pierdut mințile și fac tot felul de astfel de propuneri. Ne cred curve și ne jignesc, iar noi ne apărăm, îi mai reclamăm, dar de multe ori înghitim în sec și îi potolim cu ajutorul rudelor lor sau uneori chiar cu poliția. Dar e trist că suntem nevoite uneori să suportăm asemenea umilințe.”, a declarat femeia care din motive de înțeles nu a vrut să își dea identitatea.

„După câteva zile de când începusem să lucrez la bătrânul Giovanni, m-am trezit cu el că vine peste mine noaptea în camera mea și îmi cere să facem sex! Eu am rămas fără cuvinte, dar el era foarte insistent. Mi-am luat telefonul și am început să-l filmez, că să am probe să le arăt rudelor lui ce face și mai ales celor de la agenție! Pentru că m-a jignit enorm! Am reacționat calm, îmi era frică de o eventuală criză din partea lui, l-am întrebat de ce face asta, iar el și-a dat jos pantalonii și a scos din chiloți …. organul, fluturându-l în față mea și făcându-mă cu..ă. Mi-a zis că știe el că am fost cu bărbati și că de ce nu vreau cu el. L-am potolit, i-am zis să meargă să se culce, i-am spus frumos că eu am soț și copii, că nu pentru asta am venit, ci să am grijă de el, iar el mă tot amenință că îi va spune femeii de la agenție că este nemulțumit de mine. M-a certat întruna și m-a jignit! Vedeți ce umilințe suportăm, prin ce trebuie să trecem că să aducem bani acasă familiei? V-am trimis acest video că să înteleagă oamenii care spun că avem o viată bună, că e ușor să fii badantă. Nu este! Deseori este umilitor. Dar am copii, am un soț care muncește și el cum poate în România, în cea mai săracă zonă din tară, iar cu ce trimit eu de aici ne-am făcut o casă, avem copiii de ținut la scoală. Dar așa ceva este greu și îti trebuie nervi țări că să nu clachezi”, a mai spus ea, portivit gazetaromaneasca.com.

Cine e de fapt Sorina, fetita luata cu mascatii de la familia ei! Motivul pentru care 122 de familii au refuzat sa o adopte

Pagina 1 din 1