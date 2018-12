Românaşi şi româncuţe în spectacolul “Feeria Crăciunului” al Fundaţiei Nadia Comăneci

Fundaţia Nadia Comăneci a pus în scenă, luni seară, în Sala Mare a Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, a patra ediţie a spectacolului „Feeria Crăciunului”, care în acest an a avut ca temă „Feeria Românaşilor” şi a reunit pe aceeaşi scenă 200 de copii, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 12 ani.





Corul MiniMe, în deschiderea spectacolului „Feeria Crăciunului – Feeria Românaşilor”

Ora 17.00. Palatul Naţional al Copiilor, Sala Mare. În foaier forfotă mare. Sute de copii, părinţi şi bunici, dar şi alte persoane care au dorit să intre în atmosfera sărbătorilor cu această Feerie, aşteptau cu nerăbdare să ocupe cele 800 de locuri şi, mai ales, să înceapă spectacolul.

„Pentru noi e primul spectacol, prima dată când urcăm pe scenă. Avem mari emoţii! Avem şi încredere, bineînţeles! Ea abia aşteaptă! Dar nu poţi să n-ai emoţii”, ne spune mămica unei micuţe dansatoare, foarte energică.

„Noi am fost pe scenă la toate Feeriile! Toate spectacolele au fost excepţionale, dar cred că aceasta va fi cel mai frumos! Sunt costume populare, muzică populară tradiţională, va fi extraordinar, sunt sigură”, ne asigură o altă mămică, vădit încântată, emoţionată, dar mai ales mândră de balerina ei.

Într-adevăr, în jur, zeci de fetiţe în rochiţe elegante, nu costume populare, ci costume stilizate, cu tul şi tutu, dar şi elemente tradiţionale, inclusiv fote, respectând culorile predominante ale costumelor tradiţionale, alb, roşu şi negru, dar şi albastrul din Dobrogea sau verdele specific Maramureşului.

Am intrat în sală. Pe fundal se auzea muzică de Crăciun, în variantă jazz. Toate locurile din sală s-au ocupat rapid. Iar în atmosferă emoţia şi nerăbdarea erau aproape palpabile. Parcă fiecare număra în gând secundele până la ridicarea cortinei.

A sunat gongul. O dată. De două ori. De trei ori. Luminile s-au stins. Cortina s-a ridicat încet.

Pe scenă, aproape 20 de copii, fete de 5 – 12 ani şi un singur băiat între ele, cu ii tradiţionale româneşti. Corul MiniMe, condus de profesor Teodora Smărăndoiu.

Corul MiniMe a interpretat un colaj de colinde vechi şi moderne. Ritmul a crescut treptat, de la „Colindăm, colindăm iarna” la „Deschideţi uşa creştină”, până la „Moş Crăciun este român” şi „Crăciun fericit”, pe linia melodică a celebrului „Feliz Navidad”, pentru ca la final întreaga sală să izbucnească în aplauze.

„Să vă spun un secret! Corul MiniMe a pregătit acest colaj în doar patru repetiţii de o oră fiecare. Pentru că au avut un alt spectacol la sfârşitul lunii noiembrie, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, copiii s-au pregătit pentru Feeria Crăciunului doar în ultimele două săptămâni”, ne-a dezvăluit Iuliana Roca, Project Manager în cadrul Fundaţiei Nadia Comăneci, care a ţinut să îi felicite cu această ocazie pe copiii din Corul MiniMe şi profesorul lor, pentru această performanţă.

Aşa s-a dat startul la Feeria Românaşilor. Şi au urmat pe scenă, rând pe rând, cele cinci grupe de balet clasic şi patru grupe de dans modern, fiecare reprezentând una dintre cele nouă regiuni ale ţării noastre.

Muzică clasică, muzică modernă şi muzică populară, într-un singur mare dans

„În fiecare an, spectacolele au o altă temă. Am avut „feeria cadourilor”, „feeria poveştilor”, iar ideea de a avea o ferie a românaşilor a existat încă de anul trecut. Şi am păstrat+o pentru spectacolul de Crăciun din acest an, înainte de a face legătura între faptul că sunt nouă regiuni ale ţării şi noi avem fix nouă grupe de dans şi balet”, ne-a mărturisit Viviana German-Potlog, coregraful tuturor feeriilor şi cea care ne-a introdus pe toţi în atmosfera „Feeriei Românaşilor” şi ne-a cucerit cu rochia ei diafană cu fotă şi elemente din portul tradiţional românesc.

Otilia Cazimir a scris cu mulţi ani în urmă poezia „Ţara mea”, în care spune: „Frumoasă mi-e ţara străveche, / Întinsă pe munţi şi pe văi, / Cu fete cu flori la ureche, / Cu mândri şi ageri flăcăi! / Frumoasă mi-e ţara cea nouă, / Când râde cu râs tineresc, / Cum râde grădina când plouă / Şi florile când înfloresc.”

Parafrazând, în urma acestui spectacol, cu toţi micii românaşi şi româncuţe, alături de coregrafa lor, am putea spune că tare-i frumoasă şi ţara de azi, cu cântec şi dans românesc, cu pasiune şi emoţie caldă, transmisă de nişte copii minunaţi.

Cele nouă grupe de dans modern şi balet clasic din cadrul proiectului MiniMe al Fundaţiei Nadia Comăneci, au reprezentant regiunile ţării – Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana, Transilvania, Moldova, Bucovina şi Maramureş – atât prin costumul stilizat cu elementele specifice portului popular din regiunea respectivă, cât şi prin coregrafiile atent alese pe muzica reprezentativă regiunii.

Am avut parte şi de surprize: muzică modernă alături de muzică populară, muzică clasică pentru balet în acelaşi colaj cu cântece populare şi chiar balet pe ritmul „Căluşarii”. Am ascultat „Balada” lui Ciprian Porumbescu”, iar „Ciocârlia” lui George Enescu a fost excepţională în paşi de balet.

