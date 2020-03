„Vestea buna a zilei este ca am primit rezultatul celui de-al doilea test si este NEGATIV. Prin urmare, am fost declarat VINDECAT si am plecat din spital.

Va multumesc pentru toate gandurile bune din perioada aceasta. M-au ajutat mult!

Le multumesc si medicilor, asistentelor si personalului de la Victor Babes. Multa bafta pentru ca stiu ca pentru ei abia acum incepe”, a scris Bogdan Aron pe Facebook.

Potrivit acestuia, nu i-a fost impusă nicio interdicție dar a hotărât să se autoizoleze câteva zile.

El a scris și despre românii care nu conștientizează pericolul și recomandările autorităților de a sta în case.

„Asta e vestea proasta a zilei: toata lumea e pe strada! Dupa ce am stat izolat 9 zile aveam o cu totul alta impresie. Credeam ca romanii au inteles ca ne paste un pericol mare. Insa nu e deloc asa. Probabil ca va fi o surpriza extraordinara pentru toata lumea cand se vor anunta 10,000 de infectati sau primii romani morti din cauza coronaviruslui. Poate atunci oamenii vor constientiza pericolul. Desi pare ca pentru italieni a fost cam tarziu, iar acum regreta amarnic. Nu mai vorbesc despre cazurile deja celebre (oameni care mint in privinta vizitei in alte tari, cetateanul din Madrid care a venit cu avionul etc.) pe care personal nu stiu cum sa le cataloghez si in privinta carora consider ca statul ar trebui sa fie mai aspru”, a mai scris el.

Bogdan Aron a trimis și un mesaj românilor.

„Fiti responsabili!

Credeti-ma, nu vreti sa purtati povara infectarii altor oameni! In cazul meu e toata lumea ok deocamdata, dar mai dureaza cateva zile pana cand vor iesi toti din carantina.

Si iarasi nu vreti sa auziti: „sunteti pozitiv la coronavirus”. Pentru ca atunci lumea voastra se va intoarce cu susul in jos si va veti gandi: „Oare cat de nasol va fi in cazul meu?!”.

Stati in casa. Aveti grija de voi si de ai vostri!”, a conchis acesta.

