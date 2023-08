Românul s-a înscris la Mister Italia pentru că întotdeauna și-a dorit să participe la un reality show, spune el. Numai că, niciodată până acum nu a reușit să își îndeplinească visul.

Vasile Ionel Timiș este unul dintre cei nouăzeci și cinci de prefinaliști ai competiției care, de-a lungul anilor, a lansat atâția concurenți în lumea showbiz-ului.

Vasile Ionel Timiș a declarat că mereu a avut susținerea din partea familiei sale. Deși prietenii la început râdeau de el, după ce l-au văzut la tv au început să-l felicite. Tânărul spune că a fost și criticat, mai ales că nu este italian, dar nu s-a lăsat descurajat.

Acesta a transmis că imaginea pe care o arăți lumii este fundamentală. El spune că îi place să aibă grijă de el, așa că se dă cu creme și merge des la coafor și sală.

Vasile a mai declarat că există speranță să se facă remarcat, mai ales că sunt mai multe titluri puse în joc. Printre acestea, mister talent, cea mai frumoasă față sau cel mai frumos model.

Vasile lucrează acum la o companie de echipamente industriale. Deși e muncă fizică, îi place pentru că aici câștigă bani foarte buni. Astfel că, la 24 de ani a reușit să își cumpere o casă.

Tânărul a urmat doi ani la liceul agricol, apoi a trecut la școala profesională mecanică ENAIP din Cles. Cu ajutorul stagiului de practică și-a obținut actualul loc de muncă, spune el.

„Am ajuns în Italia în 2002, când aveam patru ani. Am locuit în Cagnò, apoi din Lombardia am venit în Trentino, mai întâi la Revò și apoi la Romallo. În Cles, unde locuiesc de zece ani, mă simt foarte bine; zona este foarte frumoasă”, a declarat el pentru Corriere.