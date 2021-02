Roman Abramovici fotografii iaht. Noul super-iaht al lui Roman Abramovich, cu o valoare estimată de 500 milioane de euro, poate văzut în toată splendoarea sa pentru prima dată. Solaris, iahtul de 140 de metri (460 ft), este noua bijuterie a miliardarului. Nava care va avea opt punți, inclusiv o pistă de aterizare pentru elicopter, se apropie de finalizare. Nici o cheltuială nu a fost prea mică pentru a satisface ultima extravaganță a a miliardarului Abramovici. Cele două motoare electrice avansate îl vor face cel mai puternic yaht din lume.

Solaris este aproape gata pentru probe pe mare și ar trebui să fie predat proprietarului Chelsea, Roman Abramovici, 54 de ani, până în vară. O sursă a declarat pentru The Sun: „Acesta va fi iahtul anului când va fi lansat în acest an”.

Hangarul în care este construit este mai mare decât Palatul Buckingham

Sursa a adăugat: „Detaliile sunt păstrate în secret, dar la final va fi un iacht magnific, o mândrie pentru proprietar. Pentru a vă face o idee despre dimensiunea Solaris, hangarul de în care este construit este mai mare și mai înalt decât Palatul Buckingham, deci puteți avea o idee despre dimensiunile reale.” Iahtul este construit la șantierul naval Lloyd Werft din Bremerhaven, Germania. Solaris va avea 48 de cabine, care pot găzdui până la 36 de pasageri și un echipaj de 60 de marinari și personal de deservire.

Dar Abramovich, care are deja un super-iaht, denumit Eclipse (foto mai jos) cu o valoare estimată de 550 de milioane de euro, nu va naviga în Marea Britanie des, deoarece are miliardarul rus are probleme de viză pentru legăturile sale cu Rusia lui Vladimir Putin.

Roman Arkadievich Abramovici este născut pe 24 octombrie 1966, este un om de afaceri rus cu cetățenie israeliană. Este patronul echipei de fotbal din Anglia Chelsea FC. Abramovici este actual al 3-lea cel mai bogat om din Rusia și al 50-lea din lume conform listei Forbes 2010 cu o avere estimată la 11.2 miliarde $.Până în iulie 2008 a fost guvernator al districtului autonom Ciukotka, o regiune slab populată situată în nord-estul Rusiei, aproape de Alaska.

Potrivit informațiilor oferite de The Sunday Times, garda personală a lui Roman Abramovici este constituită aproximativ 20 de specialiști în securitate, care îl însoțesc în călătorii fie cu iahtul, fie în străinătate sau în Rusia.

Biografia lui Roman Abramovici.

Numai că noi probleme par să umbrească visul miliardarului de a se plimba liber pe mări și oceane. În 28 ianuarie 2021, guvernul britanic a fost provocat de parlamentarii opoziției să impună sancțiuni asupra a doi oligarhi miliardari legați de cluburile de fotbal engleze. Vine după ce figura opoziției reținute a Rusiei, Alexei Navalnîi, a solicitat luarea de măsuri împotriva proprietarului Chelsea, Roman Abramovich și Alisher Usmanov, care are legături cu Everton. Guvernul britanic a declarat că „ia în considerare toate opțiunile pentru acțiuni ulterioare”, a transmis BBC.

Această ideea a apărut după ce un apropiat al lui Alexei Navalnîi a publicat o listă cu opt persoane întocmite de liderul opoziției ruse despre care spune că ar trebui să fie sancționate pentru a pune presiune pe președintele Vladimir Putin. Roman Abramovich, care a cumpărat Chelsea în 2003, și fostul acționar al Arsenal, Alisher Usmanov, care deține o companie care sponsorizează Everton și care are legături cu acționarul majoritar al clubului, au fost amândoi incluși. Aceștia au fost descriși în listă ca fiind printre „facilitatori cheie și beneficiari ai cleptocrației ruse, cu legături / active semnificative în Occident”.

În timpul unei dezbateri de urgență în Camera Comunelor, deputatul laburist Dame Margaret Hodge a spus: “Cel mai bun mod în care ne putem arăta sprijinul pentru Alexei Navalny nu este prin cuvinte, ci prin acțiuni. Însuși Alexei Navalnîi a spus că dorește ca comunitatea internațională să aplice sancțiuni împotriva cleptocraților ruși complici care locuiesc în afara Rusiei. El i-a numit pe Abramovici și Usmanov, ambii având o bogăție semnificativă, proprietăți și legături cu cluburile de fotbal engleze.”.

Solicitat să comenteze, un purtător de cuvânt al lui Abramovici a spus că nu există „niciun fundament” pentru afirmațiile lui Alexei Navalnîi .

