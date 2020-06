Trupa este nemulțumită că președintele SUA folosește anumite melodii în campania electorală.

Aşadar, trupa britanică The Rolling Stones l-a avertizat pe președintele SUA, Donald Trump, că va fi dat în judecată dacă mai folosește muzica grupului în campania prezidențială.

Într-o declarație publică a avocaţilor care reprezintă trupă se arată că deja se lucrează cu Organizația de drepturi IMC, pentru a opri utilizarea neautorizată a muzicii lor.

Campania lui Trump a folosit piesa You Can’t Always Get What You Want la mitingul de săptămâna trecută la Tulsa, Oklahoma. Aceeași melodie a fost folosită de Trump şi în alegerile americane din 2016.

„The Rolling Stones nu susține Donald Trump”

Într-o declarație publicată, sâmbătă, reprezentanții grupului au spus că vor fi luate „măsuri suplimentare” pentru a-l opri pe Trump să folosească muzica grupului britanic în viitoarea sa campanie. Echipa lui Donald Trump a fost avertizată că folosirea cântecelor fără permisiune va însemna o încălcare a drepturilor de autor şi va fi subiectul unei acţiuni legale.

Rockerii de la The Rolling Stones nu sunt singurii care refuză să se asocieze cu actualul președinte american. Și familia muzicianului Tom Petty, care a murit în 2017, refuză să-i permită lui Trump să folosească cântecele artistului, transmițând că artistul „nu și-ar fi dorit ca una dintre melodiile sale să fie folosită în astfel de campanii”.

Coordonatorii campaniei lui Trump au folosit melodia lui Tom Petty intitulată I Won’t Back Down la mitingul Tulsa.

Într-un comunicat postat pe Twitter, familia a spus că regretatul artist nu și-ar dori niciodată o melodie a lui folosită pentru o campanie de ură, informează BBC.