Roger Federer și Rafael Nadal, în lacrimi după ultimul meci din cariera marelui tenismen elvețian. Video

Roger Federer a disputat vineri seara ultimul meci al carierei sale, o partidă de dublu alături de Rafael Nadal. Cei doi legendari tenismeni au fost învinși de echipa formată din Jack Sock și Frances Tiafoe cu scorul de 6-4, (2) 6-7, 9-11.

La finalul meciului, Roger Federer a plâns ca un copil pe teren, fiind înconjurat de Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray. Din imagini se poate vedea cum spaniolul plângea ca un copil, în timp ce Nole îl felicita pentru toate reușitele din cariera elvețianului.

Federer: „Vă iubesc, să știți că nu sunt trist”

Roger Federer și-a luat rămas bun de la sportul alb înconjurat de familie dar și de cei mai mari rivalii pe care i-a avut pe terenul de tenis.

„O să trecem cumva prin interviul ăsta. A fost o zi minunată. Le-am spus băieților că sunt foarte fericit, nu sunt trist. Mă simt fantastic să fiu aici. M-am bucurat enorm pentru că tot ce am făcut aici a fost pentru ultima dată. Să-i am alături pe toți acești băieți minunați, familia mea, mă gândeam că se va întâmplat ceva neprevăzut din punct de vedere fizic, dar totul a mers foarte bine.

A fost incredibil că am putut juca alături de Rafa, în fața lui Rod Laver, lui Stefan Edberg. E incredibil. Nu am vrut să mă simt singur pe teren, dar să spun adio tenisului în echipă a fost mereu ceea ce mi-am dorit. Fiind în echipă cu Novak Djokovic, Casper, Rafa, Matteo, Stefanos, băieții din echipa Lumii, a fost o mare plăcere.

Se simte ca o sărbătoare pentru mine, e exact ce mi-am dorit. Nu ar fi trebuit ca a mea carieră să fie așa, nu mă gândeam că voi ajunge să fiu cine sunt. Eu doar mă bucuram că joc tenis. A fost o poveste fantastică, aș repeta-o oricând. A fost incredibil, a fost distractiv. Înseamnă enorm să vă am alături și nu numai pe voi, pe toți fanii din toată lumea.

Chiar trebuie să vorbim de echipa mea? Măcar pot să vorbesc. În viziunile mele nu puteam să vorbesc din cauza emoțiilor. I-am avut alături în ultimii 30 de ani, toată lumea e aici, fetele, băieții, soția mea.

Mirka putea să îmi spună să mă opresc cu mult timp în urmă, dar m-a ajutat să continui, să am o carieră atât de lungă. Îți mulțumesc! Le mulțumesc părinților mei, a fost o noapte fantastică, vă mulțumesc!”, a declarat Roger Federer.

„Ultimul meci” al lui Federer l-a afectat puternic pe Rafael Nadal

Retragerea lui Roger Federer, anunțată încă de săptămâna trecută pe rețelele de socializare, a transformat Laver Cup, competiție aflată deja la cea de-a cincea ediție, într-unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale anului. Federer a spus adio tenisului alături de cei mai importanți jucători cu care a împărțit cele mai mari arene în ultimele două decenii: Djokovic, Nadal, Andy Murray, dar și în preajma unor nume legendare precum Rod Laver, Bjorn Borg sau John McEnroe.

Dintre toți invitații, Rafael Nadal a fost cel mai afectat de ieșirea din scenă a bunului prieten Federer: „Odată cu retragerea lui Roger, o parte din mine pleacă alături de el”, a declarat spaniolul.

Federer și Nadal au plâns în hohote, unul lângă celălalt, în timp ce Ellie Goulding interpreta piesa “Still falling for you”. Nadal, care trece prin clipe delicate din cauza complicațiilor apărute la sarcina soției Xisca, nu se abținuse din lacrimi nici în timpul standing-ovation-ului primit de Federer și nici în timpul discursului acestuia.