Rodica Popescu Bitănescu a suferit de o boală care a transformat-o „într-un bețișor”. Chinurile prin care trece actrița

Ajunsă la frumoasa vârstă de 84 de ani, Rodica Popescu Bitănescu este una dintre cele mai iubite actrițe din lumea teatrului și a filmului românesc. A avut o carieră de succes, însă rare au fost momentele când ea a vorbit deschis despre viața personală. Puțini sunt cei care știu că averea familiei sale a fost confiscată, iar ea a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, luptând cu o boală cruntă.

Rodica Popescu Bitănescu a povestit prin ce a trecut în perioada 1957 – 1958, în timpul ocupației sovietice. Averea familiei a fost confiscată și ea a fost nevoită să se confrunte cu foametea. Din păcate, condițiile precare de viață și alimentația proastă a transformat-o într-un „bețișor”, confruntându-se cu o boală dificilă.

„Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică. Era perioada gripei asiatice, pe care am făcut-o eu, acasă la mine.

Dintre toţi studenţii din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas. (…)”, povestește actrița într-o intervenție televizată la Antena 3.

Rodica Popescu Bitănescu s-a confruntat cu o boală cruntă

Perioada ocupației sovietice a fost una extrem de grea, iar foametea a afectat multe persoane. Celebra actriță a avut mult de suferit și mărturisește că i-ar fi plăcut să poată mânca mai mult, pentru că ar fi vrut să fie o femeie grăsută. Din păcate a fost victimă colaterală a evenimentelor din perioada 1957 – 1958.

„Am ținut-o așa până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată şi acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale.

Eu am crescut cu atac de panică. Timp de 11 ani am mâncat numai mâncărica de prune şi magiun. Am făcut gimnastica de disperare, ca să mă fortific”, a declarat Rodica Popescu Bitănescu.