Robu: ”Subsemnatul, ca Primar și PNL, suntem, adevărați promotori ai administrației participative în variantă modernă”

Primarul Timișoarei a postat, joi, un nou mesaj pe pagina sa de Facebook, în care explică faptul că e promotorul direct al „administrației locale participative”. Faptul că sondează constant opinia publică prin intermediul Facebook este un exemplu în acest sens.





„Principiul participativității în administrarea orașului a fost, este și va fi, pentru mine, unul de bază în exercitarea funcției de primar. Este arhicunoscută puternica interacțiune Facebook cu cetățenii pe care eu am promovat-o în permanență. La fel, sunt cunoscute prezențele în cartiere, în mijlocul concitadinilor, pentru cunoașterea nemijlocită a realităților, pentru discuții, informări și consultări privind ce-ar fi de făcut pentru mai binele urbei, pentru mai binele cetățenilor. Subsemnatul am introdus ca premiere naționale în administrație: sondajele Facebook, transmisiile live Facebook ale conferințelor de presă, transmisiile live Facebook ale ședințelor de consiliu local, audiențele Facebook, talk show-urile Facebook (“tv-primariatm”). Consiliile Consultative de Cartier au fost mereu un partener tratat cu toată deschiderea de către administrația pe care o conduc. În actul de proiectare a bugetului, am ținut de fiecare dată cont de solicitările și propunerile venite din partea lor. Cum am ținut de semnalele culese prin toate celelalte mijloace de la cetățeni”, a scris Nicolae Robu, astăzi, pe rețeaua de socializare. El susține că de când este primar, timișorenii au avut parte de un „cadru participativ excelent”.„ Astfel, se poate spune că, în Timișoara, cetățenii au avut mereu parte, de când sunt eu Primar, de un cadru participativ excelent și asta pe fond, nu “de ochii lumii”, nu de epatat, cum se întâmplă prin alte părți. Evident, deciziile și răspunderile privindu-le rămân, conform legii, la forurile administrative în speță, la Consiliul Local -el însuși reflectare a voinței comunității- și la Primar, alesul uninomonal al cetățenilor ca reprezentant suprem al lor, ordonator principal de credite investit cu această prerogativă prin lege. În concluzie, subsemnatul, ca Primar și PNL, ca partid majoritar în Consiliul Local, suntem, dincolo de vorbe, prin fapte, adevărați promotori ai administrației participative în variantă modernă, pliată 100% pe statul de drept, nu în variantă populistă, cripto-comunistă, de bine cunoscută de toată lumea sorginte sud-americană, cum încearcă unii să impună! Dacă apreciați această deschidere către cetățeni, participativitatea promovată de mine și de PNL Timiș în administrația locală, dați Like”, a conchis Nicolae Robu.

Pagina 1 din 1