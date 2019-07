Apetența pentru sporturi a edilului timișorean e binecunoscută. Când vine vorba de fotbal, Nicolae Robu se laudă că marchează multe goluri și exemplifică cu înregistrări video, adesea intens comentate de internauți.

Ultima postare, de marți dimineața, prezintă nu mai puțin de 11 goluri. ”OF, OF, OF! IAR MĂ VĂD NEVOIT SĂ VIN CU O POSTARE INTRIGANTĂ! PĂI CUM AȘ PUTEA SĂ LAS NEMARCAT FAPTUL CĂ DIN NOU AM DAT UNSPREZECE GOLURI?! UN-SPRE-ZE-CE!!! P.S. Postare nerecomandată celor incapabili să înțeleagă dimensiunea ludică a vieții”, a scris edilul timișorean pe pagina sa de Facebook.

Înregistrarea tinde să devină virală: în jumătate de oră a ajuns s numere sute de aprecieri și zeci de comentarii.

