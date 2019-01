Robot de bucatarie - 10 oferte ca sa gatesti usor si cu spor in 2019 (P)

Orice gospodina buna merita sa aiba ca ajutor un robot de bucatarie si oricine poate deveni un maestru bucatar pentru familia si invitatii sai daca recurge la acest electrocasnic uimitor in momentele potrivite.





Cum a fost la dumneavoastra in bucatarie in decembrie 2018? Ati reusit sa preparati toate bunatatile pe care vi le-ati dorit de Craciun si Anul Nou pentru familia sau invitatii dumneavoastra? Sau ati obosit testand tot felul de metode clasice de framantare, pregatire a cremelor de tort, placintelor, cozonacilor si aperitivelor? Daca acesta este cazul, aflati ca se poate mai bine si mai usor. Munca dumneavoastra in bucatarie poate fi mult eficientizata cu ajutorul unui robot de bucatarie mai performant.

Chiar daca tocmai a trecut cea mai prielnica luna din an pentru placinte si cozonaci, pe parcursul intregului an exista sarbatori si ocazii speciale ce merita o masa festiva. Avand la indemana un robot de bucatarie potrivit va fi mai simplu sa gatiti toate dulciurile, aluaturile dulci sau sarate, bauturile si cremele preferate. Rezultatul va fi unul impecabil din punct de vedere vizual si al gustului. In plus veti castiga mai mult timp liber pentru dumneavoastra si pentru activitatile care conteaza cu adevarat.

Aflati mai departe cum puteti face un "upgrade" zonei de gatit cu un robot de bucatarie modern si care sunt cele mai bune oferte la inceput de an 2019.

Electrocasnice mici roboti - 5 oferte disponibile si recomandari rapide

Robot de bucatarie Tefal Masterchef Grande QB813D38, 1500 W, 8 viteze Bol 6.7 l, 6 accesorii (Argintiu) - 1749 lei

Robot de bucatarie Tefal Double Force DO822138, 1000 W (Alb/Gri) - 615 lei

Robot de bucătărie tefal masterchef gourmet QB504G38, 4.6l, blender 1.5l, 900W - 1212 lei

Robot de bucatarie Tefal Wizzo QB307538, 700 W, 4 L ( multiple viteze Rosu) - 1083 lei

Robot de bucatarie Studio Casa Grand Chef SC1814, 600 W, Bol detasabil inox 5 l, 7 Viteze puls bol (Argintiu/Negru) - 307 lei

Robot de bucatarie: Cum sa gatesti intotdeauna cu spor?

1. Robot de bucatarie Kenwood Prospero KVC3100S, 1000 W, capacitate vas 4.6 l (Argintiu), bol inox, viteza variabil - 2150 lei

Niciodata nu a fost mai usor sa gatiti preparate atat de gustoase. Gandit special pentru a usura munca depusa in pregatirea meselor, acest robot de bucatarie reprezinta o adevarata inspiratie. Va fi mai usor sa obtineti la dumneavoastra acasa acele preparate pe care pana acum le admirati in retete pe internet.

Cu ajutorul accesoriului numit K-Beater puteti face de acum biscuiti crocanti, sarati sau dulci. Schimbati cu tel atunci cand vreti sa obtineti creme groase pentru torturi, tarte si prajituri. Cel de-al treilea accesoriu, carligul este uimitor cand vine vorba despre framantarea aluaturilor. Preparati rapid si fara efort (pentru ca framantatul ca la carte implica o munca semnificativa) aluaturi de consistenta optima, care cresc bine si uniform. De la pizza, la placinte, paine si cozonaci, le puteti experimenta pe toate.

Kenwood Prospero KVC3100S permite reglarea vitezei cu impulsuri in functie de ceea ce pregatiti de fiecare data. Adaptati viteza de lucru si veti obtine in acest mod cele mai bune rezultate indiferent de reteta.

Bolul inclus in pachet este fabricat din inox de calitate foarte buna. Este foarte rezistent (mult peste cele din plastic pe care le veti regasi pe modele de robot de bucatarie mai ieftine) si are un capac ce previne stropirea in timpul functionarii aparatului. Capacitatea bolului este de 4.6 litri, suficient de mare incat sa pregatiti o reteta o singura data (pentru 680 grame de faina 000; 12 albusuri de ou atunci cand preparati blaturi, aluat de 2.18 kg si prajituri de 2.72 kg).

Un lucru interesant la acest robot de bucatarie este ca aveti posibilitatea de a va completa arsenalul de ustensile de gatit. Mai exact puteti cumpara separat 20 de accesorii ce pot fi folosite impreuna cu acest aparat. Este vorba de blender, masina de tocat, storcator etc. Acestea se monteaza rapid pe robot si va ajuta sa eficientizati munca in bucatarie. Avantajul este ca puteti selecta exact acele accesorii pe care nu le detineti inca.

Dimensiunea robotului este de 30.H x 38.W x 28. cm si masoara doar 7.3 kg. Reprezinta combinatia perfecta intre robustete, dar si compactibilitate. Poate fi manevrat cu usurinta, chiar daca este construit din materiale solide.

Puterea mare a motorului de 1000 W, capacitatea bolului de 4.6 litri, popularitatea si calitatea brandului Kenwood, materialele rezistente - toate fac ca acest robot de bucatarie sa aiba un pret pe masura.

2. Robot de bucatarie 3 in 1 Philips Viva Collection HR7762/90, 750W, capacitate vas 2 l, Negru, viteza variabil, collection robot de bucătărie

De la Kenwood ajungem la robot de bucatarie philips cu pret mult mai accesibil, dar la fel de apreciat. Cei care au pariat deja pe acest aparat s-au aratat multumiti de puterea sa, de rezultatele foarte bune, lamele ascutite, numeroasele optiuni de tocare, dimensiunile compacte, stabilitate, functionarea ireprosabila si raportul bun calitate- pret.

Puteam sa anticipam cumva acest lucru dat fiind faptul ca avem in fata un robot de bucatarie marca Philips. Viva Collection HR7762/90 are o configuratie ergonomica 3 in 1: bolul care are 2 litri, blenderul si rasnita. In plus, vi se pun la dispozitie 4 insertii de disc, toate din otel de calitate foarte buna. Acestea va ajuta sa indrazniti si sa realizati foarte multe retete.

Motorul de 750W nu este tocmai cel mai puternic pe care il veti gasi pe un robot de bucatarie, dar este mai mult decat ati putea avea nevoie intr-o bucatarie casnica uzuala. Viteza se poate seta pe doua trepte si puls, iar acest lucru permite un control mai riguros asupra prepararii retetelor preferate.

Philips Viva Collection HR7762/90 are la baza o tehnologie inovatoare intitulata PowerChop, al carei scop este obtinerea unor performante de tocare excelente. Philips mixeaza forma lamei, unghiul de taiere si recipientul interior. Puteti toca fara probleme atat alimente moi cat si alimente mai dure. In plus, pregatiti in cateva secunde piureuri delicate si amestecati uniform creme si aluaturi pentru retete dulci.

Numarul accesoriilor din pachet reprezinta un plus imbatabil pentru un robot de bucatarie de aceasta talie. Veti descoperi in colet o multime de accesorii care indeplinesc nu mai putin de 28 de functii. Accesoriile se spala simplu la mana sau direct in masini de spalat vase. Astfel puteti experimenta folosirea instrumentului de framantare si amestecare a aluaturilor, cutitului pentru legume si carne, accesoriilor de macinare si radere. In cel mai scurt timp zdrobiti, agitati, mixati, emulsifiati. Obtineti rezultate fabuloase pentru frisca, maioneza, creme fine si nu doar atat. Rasnita din pachet poate fi folosita chiar si pentru boabele de cafea.

Bolul are o capacitate maricica de 2.1 litri, dar atentie ca puteti sa-l umpleti cu ingrediente pana la 1.5 litri. Cu o singura apasare de buton puteti prepara supa pentru 5 membri ai familiei. In vasul rezistent pregatiti o singura data pana la 5 pahare de bauturi racoritoare din legume si/ sau fructe.

