Primul robot „masculin” din Arabia Saudită, filmat în timp ce atinge fundul unei jurnaliste. Video

Primul robot umanoid de gen masculin a fost lansat de curând în Arabia Saudită. Pe numele său „Muhammad”, robotul a devenit viral pe rețelele sociale printr-un gest ce a stârnit amuzamentul și indignarea.

Mai exact, în timpul prezentării sale, a avut loc un incident în care acest robot umanoid „masculin” a atins-o pe fund pe o jurnalistă.

La evenimentul DeepFest din Riyadh, săptămâna trecută, compania saudită de robotică QSS l-a prezentat pe „Muhammad, Robotul Umanoid”.

Acesta, îmbrăcat într-un costum tradițional saudit, este capabil să comunice atât în limba arabă, cât și în limba engleză.

Muhammad a fost caracterizat drept „primul robot saudit în formă de bărbat”, reprezentând totodată un proiect național destinat să pună în evidență progresul Arabiei Saudite în domeniul inteligenței artificiale.

În timpul unei prezentări, jurnalista de la Al Arabiya, Rawya Kassem, se afla în fața lui Muhammad în timp ce comunica cu audiența. Un videoclip viral al incidentului arată cum robotul părea să întindă o mână pentru a atinge fundul acesteia.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024