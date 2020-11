Unul dintre subiectele discutate de Mirel Curea și Robert Turcescu în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, a fost scandalul „rucsacul cu pietre”. În urmă cu șase ani, Turcescu declanșa un scandal de proporții dezvăluindu-și identitatea de locotenent-colonel al Direcției de Informații a Armatei.

Dialogul dintre realizatorul emisiunii și invitatul său este savuros și edificator, în același timp.

Mirel Curea: „Ce-ai făcut cu rucsacul ăla cu pietre?”

Robert Turcescu: „E jos. E jos, demult”.

M.C.: „Ce-a fost povestea aia? Eu nu te-am crezut niciodată că ai fost ofițer acoperit al unui serviciu de informații, pentru că n-ai profilul. Și nici n-ai avut prestația de ofițer acoperit al unui serviciu de informații în presă. Eu sunt mâncat de d-ăștia, care chiar erau sifoane prin presă. N-ai fost așa ceva. Ce-ai vrut tu atunci? Doar să-l aperi pe Băsescu, să muți atenția de la el?”

R.T.: „Nu, am vrut să atrag atenția asupra unui fenomen de la acel moment, care n-a fost suficient investigat. Toți l-au înțeles fiecare cum au vrut. Mai ales că, hai să zicem așa, omul negru de serviciu am fost eu, prin propria-mi voință. Știu exact ce s-a întâmplat atunci și de ce am făcut lucrul acela.

Din cele 2500 de nume cu avansările făcute la acel moment de Gabriel Oprea, unele și din presă, și din politică, sunt încă activi în spațiul public în continuare. Fie că vorbim de ziariști, fie că vorbim de politicieni, fie că vorbim de artiști, fotbaliști ș.a.m.d.

Atunci, toată lumea a spus: „Domnule, cum de te-a făcut pe tine Oprea, te-a sărit de la absolvent la locotenent-colonel?” La fel cum a făcut-o pe doamna Laura Codruța Kovesi. La fel cum l-a făcut pe domnul Bogdan Chiriac, de la absolvent la colonel plin. Eu eram în formula de locotenent-colonel. Iar exemplele sunt mai mult decât numeroase.

Marele meu of la acel moment a fost următorul: acel personaj, din multe puncte de vedere infect, Gabriel Oprea, ar fi trebuit, la momentul la care a apărut acel scandal devoalat de Antena 3, să iasă public și să asume o poziție în legătură cu acel scandal. Pe modelul pe care l-a practicat și în scandalul Gigină, Dumnezeu să-l odihnească, a băgat capul în pământ ca struțul, el, marele general.

Era ministrul Apărării! Trebuia să iasă și să explice, „Uitați domnilor de la Antena 3 ce s-a întâmplat în legătură cu chestia asta. Așa mi-a venit mie la un moment dat. Pe unii i-am avansat, am făcut niște chestiuni de categoria asta. Țara trebuie să-i recompenseze ș.a.m.d”. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, la acel moment”.