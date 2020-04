„Având în vedere imaginile difuzate ieri, 19.04.2020, în spațiul virtual, facem următoarea precizare :

Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu, iar cele două persoane au fost sancționate contravențional, pentru încălcarea prevederilor Ordonanțelor Militare, cu suma de 10.000 lei fiecare”, potrivit comunicatului emis de Poliția București.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță a explicat pe Facebook, ce căuta în Parcul Titan, alături de iubita sa, în duminica Paștelui. Negoiță și-a justificat ieșirea cu iubita, în parc, spunând că ar fi fost vorba de o inspecție și că în coșurile de picnic avea pâine pentru păsările de pe lac. Pe marginea lacului sunt plantate panorui care recomandă vizitatorilor să nu hrănească păsările cu pâine sau produse de panificație din cauza problemelor digestive pe care le produc.

După ce a fost surprins cu iubita sa la o plimbare prin parcul IOR, închis din cauza pandemiei de coronavirus, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță a venit cu explicații. Într-o postare pe Facebook, Negoiță a dat vina pe munca în administrație care îi ocupă tot timpul, inclusiv sărbătorile de Paște.

„În administrația locală, nu ai niciodată liber. Dimpotrivă, trebuie să te folosești de fiecare «fereastră» pentru a rezolva și chestiuni pentru care nu ai avut timp. Azi (duminică – n.red.) am dat o tură completă în Parcul IOR, fiindcă nu reușisem de ceva timp să fac asta. Am constatat, din păcate, că deși există personal alocat pentru mentenanța parcului, chiar și în această perioadă, sunt elemente ce trebuie rezolvate rapid.

De la reparații la mobilierul stradal și până la refacerea spațiilor verzi și a anumitor zone. Mâine, am convocat o ședință cu cei ce se ocupă de mentenanța Parcului IOR și le voi trasa câteva sarcini clare. Desigur, vă țin la curent. PS: Pentru cei care confundă niște sacoșe cu pâine uscată cu un fel de coșulețe pentru picnic: da, am avut cu mine niște pâine uscată pe care am luat-o tocmai pentru a hrăni păsările din parcul nostru”, a postat Robert Negoiță pe Facebook.

În aceeași postare, primarul a susținut că sacoșele de picnic cu care au fost surprinși, el și iubita sa, pe bicicletă, conțineau, de fapt, pâine uscată pentru păsările din parc. Cu toate acestea, interzic hrănirea păsărilor cu pâine sau paste făinoase din cauza problemelor digestive pe care aceste produse alimentare le produc. Panouri cu astfel de recomandări, adresate vizitatorilor, au fost plantate peste tot în Parcul IOR, pe marginea lacului, în zonele unde se strâng păsările.

Robert Negoiță a fost surprins, de un cetățean, alături de iubita sa, la plimbare prin Parcul IOR, chiar în ziua de Paște, în vreme ce locația era închisă publicului. Fotografiile au făcut turul internetului și a rețelelor de socializare, iar primarul a fost obligat să vină cu o explicație prin care să-și justifice escapada.