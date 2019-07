Robert Negoiță consideră că PSD este un ,,putregai mocirlos„

Robert Negoiţă se dezice de PSD și susține că se regăseşte tot mai puţin în ceea ce se întâmplă acum în partidul său.





Robert Negoiţă se dezice de PSD și susține că se regăseşte tot mai puţin în ceea ce se întâmplă acum în partidul său. Edilul consideră, imediat după afiarea rezultatelor de la alegerile europarlamentare, partidul trebuia să plece de la guvernare. Prezent într-o emisiune difuzată de Realitatea TV, Negoiță a afirmat clar: ,,Mă regăsesc din ce în ce mai puțin! V-o spun cât se poate de direct! (...) Nu este prima dată când spun treaba asta. Și am și votat în consecință. Eu am considerat că pe 26, seara, PSD trebuia să iasă de la guvernare. Mai mult decât atât, consider că de felul cum a fost condusă România și partidul nu este Liviu Dragnea singurul vinovat. E o gașcă acolo care e la decizie și care face aceleași lucruri în continuare. Eu nu pot să mă regăsesc în așa ceva. Astea sunt cele mai importante aspecte, dar mai sunt și altele. Ca de exemplu: se enunță atâta programul de guvernare care nu e respectat", a declarat Robert Negoiţă, în emisiunea "Legile Puterii". Primarul a continuat să dea în PSD, spunând că acesta nu se va curăţa cât timp se află la guvernare. ,,Ceea ce s-a întâmplat în PSD în ultimii ani este un putregai mocirlos. Niciodată un partid nu se curăță la putere, ci se infestează mai rău. Atârnători şi lipitori din partid, nu scăpăm de ei decât printr-o purificare prin Opoziţie. Marea eroare a fost că PSD a rămas la guvernare. E nevoie de o perioadă de opoziție pentru a se scăpa de acea gașcă care nu se lasă dusă, din nefericire pentru PSD și pentru România”.

