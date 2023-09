Robert Negoiţă, anunț de ultimă oră despre candidatura la Primăria Capitalei

Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, a vorbit joi seară despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei. Edilul a spus că e foarte posibil să existe persoane care poartă același nume ca al său. În niciun caz nu este el pentru că mai are încă multă treabă la Sectorul 3.

El a declarat recent că „e foarte posibil” să candideze pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 3. Motivul invocat este că mai are nevoie de timp deoarece nu a fost lăsat să-și ducă toate proiectele la îndeplinire. Edilul a afirmat, totodată, că este „foarte probabil” să revină în PSD.

„Mai avem până anul viitor dar, din nefericire, nu am fost lăsați să-mi termin proiectele. E foarte posibil să mai candidez un mandat, asta pentru că, repet, nu am fost lăsați să finalizăm proiectele atât de importante pe care le-am promis și trebuie finalizate”, declara recent R obert Negoiță .

Pe marginea subiectului că renunță la Sectorul 3 pentru a candida la Primăria Municipiului Bucureşti, Politicianul a fost foarte clar. Acesta a spus că mai are multă treabă în primăria pe care o conduce.

„Nu candidează Robert Negoiţă. Altcineva în afară de mine că e foarte posibil să existe persoane care poartă același nume ca şi mine, îi doresc succes dar eu mai am încă treabă la Sectorul 3 și am mari speranțe și chiar am spus-o și o repet va avea susținerea mea acel primar care îmi garantează, să scrie ceva pe hârtie, că nu ne blochează proiectele.

Pentru că, repet, trebuie să rezolvăm problema traficului din Sectorul 3. Evident că Sectorul 3 este o parte a Bucureștiului și degeaba rezolvi problema traficului din Sectorul 3 dacă te blochezi în rest, dar am mari speranțe că se vor mișca lucrurile”, a spus Robert Negoiţă.