Monden Robert Moscalu, cu ochii în lacrimi după eliminarea de la Survivor All Stars. Mesaj pentru fanii săi







Robert Moscalu a fost concurentul eliminat în cea mai recentă ediție a Survivor All Stars. Acesta s-a confruntat într-un duel cu Sorin Pușcașu, dar acesta din urmă a reușit să-și păstreze locul în competiție.

Prin urmare, Robert Moscalu a fost eliminat înainte de semifinală, ceea ce a provocat o reacție puternică din partea fanilor. Aceștia și-au exprimat indignarea și dezamăgirea față de faptul că favoritul lor a fost eliminat.

Robert Moscalu, în lacrimi după eliminarea de la Survivor

După plecarea din competiție, Războinicul a transmis că nu are regrete în urma competiției și că a dat tot ce a putut mai bun. De asemenea, acesta și-a exprimat speranța că nu a dezamăgit pe nimeni prin faptul că a plecat acasă.

„Mi-e greu să fac acest video. Aseară am ieșit. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, vă mulțumesc pentru tot. Sper că nu am dezamăgit pe nimeni. Ăsta a fost parcursul meu în Survivor. Am dat tot ce-am putut. Am încercat să fiu cea mai bună variantă a mea, mai bună decât anul trecut.

Vă iubesc pe toți. Nu regret nimic. Mi-e greu să-mi aleg cuvintele acum. Sper că nu am dezamăgit pe nimeni. Vă iubesc. Vă mulțumesc pentru toată susținerea”, a transmis Robert Moscalu într-un clip video.

Acesta a continuat menționând că a rămas uimit să vadă de câtă susținere are din partea telespectatorilor și câți i-au apreciat parcursul în competiție.

Fanii Războinicului au acuzat emisiunea de blat

După eliminarea lui Robert Moscalu, fanii acestuia au acuzat emisiunea de blat, sugerând că au fost păstrați în competiție doar cei ce fac rating mai mult.

Internauții au scris sute de mesaje pe social media în care își arătau susținerea pentru favoritul lor, precizând că el ar fi trebuit să câștige Survivor All Stars.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Robert Moscalu (@robertmoscalu)

„Toată ziua respectivă ai avut ghinion sau nu pot să-mi explic de ce nu ai reușit să treci mai departe! Clar trebuia să stai în top 3 fără discuții”; „Indiferent de rezultat, rămâi preferatul multora și un adevărat câștigător”; „Rachetă ai fost, bravo pentru tot ce ai făcut la Survivor, a fost o plăcere să te urmăresc”, sunt doar câteva dintre mesaje.