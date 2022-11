Actorul american Robert Clary, supraviețuitor al Holocaustului, a murit la 96 de ani. Avea 16 ani când a ajuns în lagărele naziste

Robert Clary, actor american de origine franceză, care a supraviețuit 31 de luni în lagărele de concentrare naziste, s-a stins din viață la 96 de ani. El a jucat în filmul „Hogan’s Heroes” („Eroii lui Hogan”), o peliculă despre un lagăr german de prizonieri de război din cel de-al Doilea Război Mondial.

El l-a interpretat pe caporalul francez Louis Lebeau în „Hogan’s Heroes”. Actorul a murit la casa sa din Los Angeles, iar anunțul a fost făcut chiar de nepoata sa. „Robert a fost un domn minunat și incredibil de talentat nu doar ca actor, ci și ca interpret și un pictor talentat”, a spus David Martin, fostul său manager.

Clary a ajuns în lagărele de concentrare naziste împreună la doar 16 ani. Familia sa a fost supusă unor chinuri groaznice, dar el a reușit să supraviețuiască. Acesta a stat doi ani și jumătate în lagărele de concentrare Ottmuth, Blachhammer, Gross-Rosen și Buchenwald. A fost pus la muncă și ținut fără mâncare.

Chiar dacă a fost eliberat, el a aflat o veste groaznică. Toată familia sa a murit în Holocaust. Clary a acceptat să joace într-un film despre un lagăr de prizonieri german, chiar dacă și-a adus aminte despre o perioadă cruntă din viața lui.

„Spectacolul a fost o satira plasată într-un lagăr pentru prizonierii de război, în care condițiile nu erau plăcute, dar deloc comparabile cu cele ale unui lagăr de concentrare și nu avea nimic de-a face cu evreii”, a spus Clary pentru Jerusalem Post în 2002. În lagărele înființate de naziști pentru eradicarea evreilor din Europa, a fost tatuat cu numărul A-5714 și obligat să sape tranșee, să lucreze într-o fabrică de pantofi și să cânte pentru răpitorii săi.

Viața în lagărele de concentrare naziste

Muzica l-a ajutat să primească o bucată de pâine și puțină înțelegere. „Am fost unul dintre cei norocoși”, spunea el în 2002. „În primul rând, pentru că am supraviețuit. În al doilea rând, pentru că am fost în lagăre care nu erau la fel de atroce ca altele. Nu am suferit. Nu am muncit la fel de mult cum lucrau oamenii în minele de sare din cariere. Nu am fost niciodată torturat. Nu am fost niciodată bătut cu adevărat. Nu am fost niciodată spânzurat. Dar am văzut toate aceste lucruri.”, a spus supraviețuitorul Holocaustului.

După lungi suferințe, bărbatul și-a găsit marea iubire și s-a axat pe muzică și televiziune, potrivit Reuters.