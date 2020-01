Niciodată n-au fost atât de diferite

Megxitul se pare că le-a priit ambelor ducese, care apar radiante la puţine zile de la furtuna care a lovit Buckingham Palace. Diferenţa între ultra-britanica Kate şi americanca Meghan este cât se poate de evidentă. Soţia lui William se comportă deja ca o regină, perfect acomodată cu încăperile regale, iar Meghan (după cum am relatat AICI) se plimbă relaxată în parcurile canadiene, ca o mamă oarecare, dacă n-ar fi existat cei doi bodyguarzi care o ţin sub control. Archie este ţinut în braţe într-un marsupiu, Meghan în jeanşi, vestă şi pulover lejer, pantofi de sport, dar şi purtând în lesă un câine. Se poate vedea că se simte excelent, nimic nu pare s-o fi afectat în urma ultimelor evenimente. American style.

Kate a început să joace rolul de stăpână

Pusă cam în umbră de cumnata sa, cu care se pare că n-a avut o relaţie prea bună, ducesa de Cambridge a intrat deja în „pâinea” de regină, de patroană a casei la Buckingham Palace. Împreună cu soţul, au primit oaspeţii pentru UK-Africa Investment Summit, eveniment în desfăşurare la Londra. Cu această ocazie e ales un look care n-a trecut neobservat.

Ţinuta aleasă de Kate în rolul de viitoare regină

Rochia roşie de la Needle&Thread, printre transparenţe şi paiete,costă circa 550 euro. Ca să intri în posesia uneia asemănătoare pare imposibil: după ce au văzut-o pe Kate, multe femei au năvălit s-o cumpere, dar au găsit doar talii foarte mici. Ca să-şi completeze lookul, o poşetuţă de la Jenny Packhman, o pereche de pantofi Gianvito Rossi şi cercei de la Soru Jevellery de 140 de euro. Părul lăsat să curgă şi un uşor machiaj. Kate şi William au înlocuit pe suverană, absentă şi au primit oaspeţii. Surâzătoare şi dezinvoltă, ducesa a apărut perfect relaxată în rolul de prim-plan care i-a fost încredinţat.

