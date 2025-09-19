„Ricky Martin de România”, fostul șofer al Monicăi Gabor, acuzat de violență și amenințări cu moartea

Fostul șofer al Monicăi Gabor, Voicu Pânzar, cunoscut drept „Ricky Martin de România”, se confruntă cu acuzații grave după ce soția sa l-a reclamat pentru violență și amenințări cu moartea. „Astfel, din declaraţia martorului ###### #####-#####, reiese că pârâtul o ameninţă pe reclamantă, are o atitudine agresivă faţă de aceasta în sensul că o face c…ă, proastă, reclamantei fiindu-i frică de acesta”, se arată în documentele depuse la dosar, potrivitCancan publicației .

În urmă cu aproape 20 de ani, Voicu Pânzar devenea un nume cunoscut în lumea mondenă din România. Supranumit „Ricky Martin de România”, el a atras rapid atenția publicului prin asemănarea izbitoare cu celebrul cântăreț latino-american, mai ales după ce a apărut alături de Monica Gabor. La vremea respectivă, Voicu era șoferul Monicăi, iar zvonurile despre o presupusă relație între cei doi au circulat intens, deși nu au fost niciodată confirmate.

După o apariție meteorică în lumea mondenă, Voicu Pânzar a dispărut treptat din atenția publicului, în timp ce Monica Gabor și-a schimbat complet viața: a divorțat de Irinel Columbeanu, s-a mutat în Statele Unite, s-a căsătorit cu Mr. Pink și a devenit mamă pentru a doua oară.

Voicu, în schimb, s-a retras din lumina reflectoarelor după ce nu a mai fost șoferul Monicăi. A cochetat pentru scurt timp cu modelingul, apărând pe podium la invitația lui Cătălin Botezatu și încercându-și norocul chiar și la Mister Univers. Însă prestația sa într-o engleză stângace i-a atras mai degrabă critici.

Dezămăgit de viața agitată din București, s-a întors în orașul natal, Turda, unde și-a întemeiat o familie. Aici s-a reîntâlnit cu Cristina Gherman, colega lui din școală și iubita din adolescență. Cei doi se despărțiseră o vreme, dar au reluat relația odată cu revenirea lui Voicu în Turda.

Odată cu trecerea anilor, căsnicia dintre Voicu și Cristina s-a deteriorat vizibil, ajungând să se transforme într-un conflict constant. Fostul „Ricky Martin de România” se află acum în fața instanței, după ce soția sa l-a acuzat că ar fi agresiv și chiar ar fi încercat să o atace cu un cuțit.

Potrivit informațiilor apărute, Voicu ar fi căzut pradă alcoolului, acesta fiind motivul comportamentului violent.

În plus, bărbatul și-a acuzat soția de infidelitate, iar martorii susțin că obișnuia să-l amenințe pe cel pe care îl suspecta că ar avea o relație cu Cristina.

Ca urmare a incidentelor, „Ricky Martin de România” a primit un ordin de protecție.

„Astfel, din declaraţia martorului ###### #####-#####, reiese că pârâtul o ameninţă pe reclamantă, are o atitudine agresivă faţă de aceasta în sensul că o face c…ă, proastă, reclamantei fiindu-i frică de acesta.

Probele administrate în cauză, mesajele telefonice şi declaraţia martorului audiat, confirmă faptul că pârâtul obişnuieşte să adreseze reclamantei cuvinte vulgare. Agresorul este agresiv şi proferează injurii chiar şi la locul de muncă al victimei. Consideră că prin atitudinea sa, pârâtul constituie un real pericol pentru integritatea fizică şi psihică a reclamantei”, potrivit sursei citate, acest aspect este menționat și în cererea înaintată de avocatul femeii, prin care s-a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva lui.

După evaluarea declarațiilor, instanța a decis să admită cererea și a hotărât ca pârâtul să nu se poată apropia de soția sa pentru o perioadă de 12 luni.

În hotărârea sa, instanța a luat în considerare și mărturia unui martor care a susținut că partenera lui „Ricky Martin de România” trăiește permanent cu frică, fiind amenințată de acesta chiar și cu moartea.

„În motivarea cererii, s-a arătat, în esență, că pârâtul, care este soţul reclamantei, locuieşte cu mama sa în ##### ####, iar, când vine acasă, este băut şi o face pe reclamantă în toate felurile, a ameninţat-o cu moartea, într-o zi venind cu o armă albă să o omoare pe ea şi pe amant dacă îl găseşte în locuinţă. De asemenea, i-a blocat uşa de la intrare în casă.

În cauză, instanţa apreciază că din probele administrate rezultă existenţa unei situaţii premisă dintre cele avute în vedere de Legea nr. 217/2003, rezultând din probele administrate că pârâtul a săvârşit acte de violenţă verbală şi psihologică faţă de reclamanta ###### ######. Astfel, din declaraţia martorului ###### #####-#####, nepotul reclamantei care locuieşte cu aceasta, reiese că pârâtul o ameninţă pe reclamantă, are o atitudine agresivă faţă de aceasta în sensul că o face c…ă, proastă, reclamantei fiindu-i frică de acesta. ###### dată când i-a adresat cuvinte jignitoare reclamantei a fost în data de 02.02.2024.

De asemenea, martorul a arătat că pârâtul mergea la reclamantă la serviciu şi îi adresa aceleaşi cuvinte jignitoare (c….ă, proastă) de faţă cu colega reclamantei”, se mai precizează în dosar, conform sursei citate.