Rică Răducanu este distrus: „Am rămas pinguin!”

Fostul mare fotbalist a fost jefuit în propria casă. Hoții au intrat în apartamentul din Mangalia al celebrului portar al naționalei de fotbal profitând că au găsit ușa balconului deschisă





Rică a adormit în timp ce se uita la un meci și a lăsat ușile deschise la balcon. Moment prielnic pentru hoții care i-au furat telefonul și geanta în care Rică Răducanu își ținea actele și cărțile de credit.

”Sunt foarte supărat. Să intre cineva peste tine în casă, mi se pare nu știu cum. Eu sunt născut în Constanța, sunt originar de acolo, mi-am luat casă la Mangalia să fiu de-al casei, un apartament, mă duc în fiecare an… Am stat la meci, am adormit, las ușile deshise la balcon, dimineața la 6 m-am trezit să scot telefonul, când telefonul nu era, când mă uit pe bancuța unde e radio, gentuța în care aveam totul în ea, toată viața mea, începand cu buletin, cărți de credit, acte mașină, carnet, tot ce vrei, nu mai era. Eu nu stau cu geamurile închise, e briza mării și nu dau drumul la aer, că și așa nu respir bine. Am rămas pinguin. Dacă îl prindeam îl omoram. Nu-mi dau seama cine e. Poate să fie un copil, eu la 6 m-am trezut că voiam să vin la Bucureşti. M-am dus la vecinul, am un vecin baiat bun… el a sunat la 112. Au venit poliţiştii, a scris băiatul ăla vreo 5 pagini. Dacă mă trezeam și făceam vreo moarte acum la bătrânețe?”, a spus fostul portar

