Revoluție anti-hijab masivă. Femeile iraniene și-au ars burka și și-au tăiat părul în semn de protest

Femeile furioase care au protestat au fost văzute tăindu-și părul și arzând hijaburile în încercarea de a lupta împotriva obligativității de a acoperi femeile cu văl. Acestea s-au unit împotriva a ceea ce ele spun că este un regim de discriminare de gen și își cer drepturile fundamentale.

Îndepărtarea hijabului este o infracțiune pedepsită în Iran din 1979, anul revoluției iraniene. Acest cod vestimentar obligatoriu se aplică tuturor naționalităților și religiilor, nu doar musulmanilor iranieni, și impune femeilor să își ascundă părul și gâtul cu un văl. În mai multe rânduri, femeile au protestat față de această lege regresivă pe platformele de socializare și în locuri publice.

Iranian women show their anger by cutting their hair and burning their hijab to protest against the killing of #Mahsa_Amini by hijab police. From the age of 7 if we don’t cover our hair we won’t be able to go to school or get a job. We are fed up with this gender apartheid regime pic.twitter.com/nqNSYL8dUb

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:

death to dictator!

Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022