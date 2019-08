Poliţia a fost sesizată la numărul de urgenţă 112 de către o conoştinţă a fetei care a fost neliniştită că fata nu mai răspundea la telefon.

Purtătorul de cuvânt la IPJ Brăila, Laura Belciugan a afirmat că cei patru indivizi au fost identificaţi.

„Este un dosar penal in lucru pentru viol si talharie. Ieri (miercuri – n.r.), in jurul orei 17.00, am fost sesizati de o femeie prin numarul unic de urgenta 112 ca pe soseaua de centura o fata de 17 ani a urcat intr-o masina si apoi nu a mai putut fi contactata telefonic. Politistii au inceput cautarile si la un moment dat fata si-a sunat sotul care era la Politie.

Politistii au stabilit ca in urma unui conflict spontan izbucnit in masina, fata a fost lovita si i s-au luat telefonul mobil si poseta in care se aflau 200 de lei. Ea fost dusa la iesirea din Braila, pe soseaua de pe dig spre Galati, unde ar fi intretinut raporturi sexuale cu alti trei barbati, impotriva vointei ei”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan, potrivit ziare.com

