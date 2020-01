„- Am văzut acuma că-i la modă aia cu… postnatală nu ştiu ce… cum îi zice?

– Depresia? – completează moderatoarea Mirela Rețegan.

– Da. Sincer să vă spun nu cred. Cred că este un fenomen de contaminare. Pentru că poţi foarte bine să devii interesant pe media, să povesteşti cât de greu ţi-a fost ţie să fii nu ştiu mai ce… Nu cred. E posibil să existe, dar nu cred. E un fel de #metoo ăla, s-a mutat #metoo pe naştere.”

Fragmentul de mai sus a fost transmis la Radio Europa FM şi este o conversaţie între psihologul Aurora Liiceanu şi Mirela Rețegan, în cadrul emisiunii Antrenorul Părinţilor.

Practic, psihologul le-a spus mamelor care trec sau au trecut prin depresia post-partum că, de fapt, se cred interesante.

„Când un psiholog vine şi-ţi spune asta la una dintre cele mai ascultate staţii de radio din România, te gândeşti că poate aşa e şi că toate sentimentele negative care te-au cuprins pe tine după naştere nu-s decât o fiţă. Ce contează că exista o imensă stigmă în jurul depresiei în general şi cu atât mai mult în jurul depresiei postnatale (căci nu-i aşa? Mama n-are voie să cedeze nervos). Ce contează că imediat după naştere se produc nişte variaţii hormonale care efectiv îţi fac capul vraişte, îţi produc emoţii care mai de care mai variate, mai tumultuoase. Ce contează că depresia postnatală, neluată în serios şi în lipsa unui sistem de susţinere a tinerei mame, poate duce la psihoze post-partum (oare în alea crede doamna psiholog, sau şi alea sunt nişte unicorni?).

Nu am trecut prin depresie post-partum şi pot doar să mă consider norocoasă. Am avut variaţii mari de stări, dar mi-au trecut relativ rapid. Însă îmi aduc aminte clar nenumărate ştiri de tip „ora 17:00” despre mame care s-au sinucis sau care şi-au omorât propriii copii din pricina psihozei. Şi ele s-or fi simţit interesante.

Tuturor femeilor care poate că se simţeau la fundul prăpastiei în data de 24 ianuarie, când a fost difuzată minunăţia asta de emisiune, doamna psiholog practic le spune să nu mai caute să se simtă interesante, nicidecum să caute ajutor, pentru că ceea ce simt e real şi nu e vina lor.”, a reacționat o mamă în urma acestor afirmații scandaloase.

De asemenea, mamele au taxat-o și pe Mirela Rețegan pentru că nu a avut replică în urma acestui comentariu.

Momentul controversat din emsiune poate fi urmărit aici: https://youtu.be/hgOo21MpTso?t=2016

Clinica Mayo din SUA: „Majoritatea femeilor suferă de depresia post partum”

Renumita clinică Mayo din SUA, cea unde se realizează cele mai inovatoare tratamente medicale și cele mai ample studii, susține că depresia post partum este foarte des întâlnită „majoritatea femeilor suferind de această afecțiune” pe care, de asemenea, specialiștii lor o consideră o afecțiune foarte serioasă.

Cine este Aurora Liiceanu

Aurora Liiceanu este o specialistă în psihologie, autoare a unor lucrări în acest domeniu. A fost căsătorită cu scriitorul Gabriel Liiceanu. A lucrat în cercetare și a predat psihologie la diferite Universități din București, dar și la UQAM sau EHESS.

