Clădirea în care ar trebui să înveţe elevii Liceului de Arte a fost finalizată în cursul anului trecut, dar lucrările nu au fost încă recepţionate.

Prima care a luat atitudine a fost Bianca Neagu, elevă în clasa a X-a la filologie-engleză intensiv şi preşedinte al Consiliului Şcolar al Elevilor.

„Condiţiile normale de desfăşurare a activităţilor educaţionale ale elevilor din Liceul de Artă depind de o ţeavă. Cam aşa aş putea descrie situaţia în care ne aflăm de luni bune. Am păşit pe porţile liceului cu speranţa unui nou început în viaţa de elev. Am parte de experienţe minunate şi mi se oferă o educaţie excepţională de către corpul profesoral, dar, din păcate, acestea se desfăşoară într-un spaţiu impropriu, în care nimeni nu ar trebui să stea. Ni se spune că anii de liceu ar trebui să fie cei mai frumoşi ani, dar când aceştia se desfăşoară într-o ‘cutie de chibrituri’ sau într-o ‘conservă de sardine’, amintirile nu mai pot fi aşa plăcute”, spune eleva pentru Agerpres.

Bianca vorbeşte despre colegii săi care stau lipiţi unii de alţii la orele de curs şi săli de clasă în care trebuie să încapă 80 de elevi pentru a putea desfăşura activităţile specifice, iar în condiţiile pandemiei nu au putut fi respectate regulile de distanţare socială.

„Participanţi în diferite activităţi în cadrul comunităţii noastre şi premianţi la nivel judeţean şi naţional la concursuri sau olimpiade, viitori artişti, sunt nevoiţi să stea şi câte trei într-o bancă destinată doar unui număr de doi elevi, trebuind să scrie şi să înveţe în timp ce nici un braţ nu poate fi întins între aceştia. Pentru a desfăşura diferite activităţi, elevii pe specializarea filologie sau mai ales arta actorului, care nu beneficiază de săli ce le permit prestarea viitoarelor scenete, trebuie să aşeze băncile unele peste altele sau chiar să le aşeze pe îngustul hol al liceului. Corul ‘Jeunesses’, ce a încântat lumea din diferite oraşe, este compus de un număr de 80 de elevi şi totuşi aceştia trebuie să repete în micile săli de clasă sau elevi ce activează pe specializări precum arhitectură sau arte plastice nu îşi pot desfăşura orele de curs într-un mod propice deoarece dacă şi-ar folosi instrumentele necesare, ar deranja toţi colegii”, a mai punctat Bianca Neagu.

Totodată, ea a adăugat că „activităţile extraşcolare, adunări generale ale Consiliului Şcolar al Elevilor, respectiv programe de pregătire a elevilor pentru olimpiade sau examene pentru ani terminali se desfăşoară dacă ai noroc şi găseşti o clasă liberă”.

„În contextul pandemic, nu am avut posibilitatea de a îndeplini obligativitatea distanţei regulamentare din cauza condiţiilor în care ne aflăm. Totuşi, în ciuda circumstanţelor, toată lumea a respectat regulile de protecţie, reuşind să evităm un posibil focar de infecţie. Ajunşi în momentul de faţă la un număr de 27 de clase şi în viitorii doi ani la 33 de clase care au în componenţă specializările: arte plastice, muzică, arhitectură, arta actorului şi filologie engleză intensiv, elevii nu îşi pot ţine orele. Dacă elevul este chemat la tablă, acesta trebuie să treacă peste sau sub bancă, respectiv să deranjeze un întreg rând. Dascălul în actul predării nu se poate apropia de elevi deoarece îi sunt obturate căile de acces, fiind nevoiţi să pasăm din mână în mână caietele pentru a le putea înmâna acestuia”, a mai spus eleva.

Elevii Liceului de Arte învaţă într-o clădire care a găzduit în trecut un internat de fete, iar în preajma liceului sunt rămăşiţe ale unor clădiri vechi, care pun în pericol buna desfăşurare a orelor şi chiar siguranţa elevilor.

Profesorii spun că spaţiul este insuficient pentru desfăşurarea activităţilor şcolare, ajungându-se în situaţia în care unii elevi sunt nevoiţi să facă în continuare ore online.

„Când avem orele de ansamblu coral la orele de liceu, ajungem să avem şi până la 80 de elevi într-o clasă. Încercăm să facem orele pe hol, în curtea şcolii, sau chiar mergem în alte instituţii, care ne permit. În semestrul întâi am mers la Ateneul Popular din Focşani, iar apoi ne-a primit şi părintele Tufaru la dânsul în biserică. Atunci când anumite clase au specialitate, acestea merg la atelierele care se află în alte clădiri, iar celelalte clase intră în spaţiul rămas liber ca să îşi desfăşoare orele de cultură generală, Anul acesta, pentru că am avut promisiuni ferme că ne vom muta, am cedat alte cinci clase unei grădiniţe, iar noi trebuie să ne mulăm pe spaţiul pe care îl mai avem. Dar anul viitor nici atât nu vom mai încăpea, pentru că vor veni încă trei clase şi nu vom mai avea unde să mergem. Deşi la acest moment orele se desfăşoară faţă în faţă de ceva timp, din cauza lipsei de spaţiu, orele de procesare computerizată, de informatică şi tehnologie le desfăşurăm online, pentru că în laboratoarele de informatică sunt alte clase”, a declarat Simona Safta, profesor de muzică la Liceul de Arte.

În prezent, la Liceul de Arte din Focşani învaţă 622 de elevi de la clasa zero până la clasa a XII-a, în numai 16 săli de clasă disponibile.

Elevii au făcut deja numeroase petiţii către instituţiile locale şi judeţene. În cursul zilei de miercuri au fost primiţi de viceprimarul municipiului Focşani, Ana Maria Dimitriu, iar în cursul zilei de joi vor fi primiţi în audienţă de primarul Cristi Misăilă.