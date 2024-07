International Revista presei internaționale. Schimbări pe scena politică în Marea Britanie. Uraganul Beryl face ravagii







Revista presei internaționale prezintă cele mai importante evenimente care se desfășoară la nivel mondial. Spre exemplu, exit poll-ul a indicat că Partidul Laburist a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile generale din Marea Britanie, așa cum se aștepta toată lumea.

Sondajul, realizat pentru cele mai importante televiziuni din țară, prevede că Partidul Laburist, condus de Sir Keir Starmer, va avea 410 locuri în noul Parlament - o majoritate de 170, cu puțin mai puțin decât cea a lui Sir Tony Blair din 1997.În schimb, Conservatorii, după 14 ani de guvernare, vor fi reduși la doar 131 de parlamentari. Reform UK, partidul lui Nigel Farage, populistul veșnic al Marii Britanii, ar urma să obțină 13 locuri.

Joe Biden a recunoscut că a greșit

Într-un interviu radiofonic, președintele Joe Biden a recunoscut că a "dat-o în bară" la o dezbatere televizată recentă împotriva lui Donald Trump. Însă, el a afirmat că se va "ridica din nou". Performanța dezastruoasă a președintelui în vârstă de 81 de ani i-a determinat pe mulți membri ai Partidului Democrat (și nu numai) să pună la îndoială perspectivele realegerii sale. Doi dintre congresmenii partidului i-au cerut în mod deschis lui Biden să se retragă, deși miercuri mai mulți guvernatori democrați și-au declarat sprijinul pentru el.

Israel vrea să negocieze cu Hamas

Binyamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, i-a spus dlui Biden că va trimite negociatori pentru a relua discuțiile cu Hamas cu privire la eliberarea ostaticilor israelieni deținuți în Gaza. Discuțiile anterioare, care au eșuat, au fost mediate de oficiali qatarioți și egipteni. Între timp, Hezbollah, un grup militant șiit libanez, a declarat că a lansat peste 200 de rachete către Israel.

Armata Ucrainei s-a retras din Chasiv Yar

Forțele ucrainene s-au retras din părți ale Chasiv Yar, un oraș de importanță strategică din estul Ucrainei. Forțele ruse atacă orașul de luni de zile; capturarea acestuia le-ar putea ajuta să avanseze asupra orașelor mai mari din regiunea Donețk. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat recent pentru Bloomberg că unele brigăzi ucrainene sunt lipsite de arme din cauza sosirii lente a ajutorului militar american.

Comenzile fabricilor germane au scăzut în mai

Comenzile fabricilor germane au scăzut neașteptat în mai, cu 1,6% față de aprilie, în condițiile în care redresarea economică a țării dă semne de șoc. Economiștii se așteptau la o creștere de 0,5%; aceasta a fost a cincea lună consecutivă de scădere. Ministerul Economiei a declarat că cifrele arată "ritmul mai degrabă moderat" al industriei germane.

Uraganul Beryl a făcut ravagii

Uraganul Beryl a lovit coasta de sud a Jamaicăi. Este una dintre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodată insula din Caraibe. Cel puțin o persoană a fost ucisă, ridicând la cel puțin zece numărul victimelor uraganului Beryl în întreaga regiune. Autoritățile jamaicane au raportat că 400 000 de persoane au rămas fără curent electric. Ochiul furtunii se îndreaptă spre Insulele Cayman.

Probleme la EURO 2024

Germania l-a convocat pe ambasadorul Turciei după ce un membru al echipei de fotbal a țării a făcut un gest de extremă dreapta în timpul unui meci la Leipzig. Merih Demiral a sărbătorit un gol cu un semn de mână asociat cu Lupii Gri, un grup ultranaționalist turc. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmează să urmărească meciul dintre Turcia și Țările de Jos din sferturile de finală ale Euro 2024 din Germania, pe 6 iulie.

Marea Britanie votează

Joi, britanicii au început să voteze în cadrul primelor alegeri generale ale țării din 2019. S-au întâmplat multe de atunci. Au existat trei prim-miniștri conservatori: Boris Johnson, Liz Truss și Rishi Sunak. Pandemia covid-19, inflația de două cifre și scandalurile au făcut mult mai greu pentru partid să câștige realegerea după 14 ani la putere.

De la ultimele alegeri, Sir Keir Starmer (foto) a transformat Partidul Laburist. Acesta a făcut campanie pe baza unui singur cuvânt: "Schimbare". Manifestul partidului este subțire. Acesta face câteva promisiuni modeste, inclusiv mai mulți profesori și numiri pentru medicii de familie și o nouă unitate de combatere a migrației ilegale. Mai important, partidul pare să se concentreze pe rezolvarea problemei creșterii scăzute a Marii Britanii. Cancelarul din umbră al Trezoreriei, Rachel Reeves, a promis să conducă o "Trezorerie pro-creștere și pro-business". Conservatorii au încercat să stingă apetitul alegătorilor pentru schimbare. Ei spun că un guvern laburist ar însemna taxe mai mari.

La mulți ani, America?

Joi, președintele Joe Biden va sărbători 4 iulie pentru a 81-a oară. Prestația sa în cadrul unei dezbateri prezidențiale împotriva lui Donald Trump, pe 27 iunie, a adâncit temerile că este prea bătrân pentru a fi în funcție. Marți, dl Biden a dat vina pe decalajul orar pentru somnolența și incoerența sa ocazională; vineri, se pare că se va așeza la masă pentru un interviu televizat pentru a risipi îngrijorările. Dar apărarea democrată a președintelui pare să se prăbușească.

Marți, Lloyd Doggett, un congresman din Texas, a devenit primul democrat din Congres care a cerut public președintelui să se retragă. Jim Clyburn, un aliat convins al dlui Biden, a declarat că o va susține pe Kamala Harris, vicepreședintele, ca candidat pentru înlocuire.

De ce doi bărbați în vârstă și nepopulari candidează pentru cea mai solicitantă funcție din lume - din nou? Joi, The Economist va explora moștenirea generației care a dominat politica americană timp de patru decenii în noua noastră serie de podcasturi, "Boom!".

Uraganul Beryl este o calamitate și o anomalie

În luna august, un uragan major care pustiește părți din Grenada, lovește Jamaica și se îndreaptă spre Yucatán, în Mexic, ar fi o veste teribilă - dar nu neobișnuită. La începutul lunii iulie este o surpriză neplăcută.

Aceasta este calea lui Beryl. După ce a devenit suficient de puternic pentru a fi numit furtună tropicală în seara zilei de 28 iunie, în seara zilei de 30 iunie a devenit uragan major. Această rată de intensificare este nemaiîntâlnită atât de devreme în an, când nivelul de căldură din apă este încă în creștere. Pe 1 iulie a devenit uragan de categoria a cincea, cu vânturi susținute de 260 km pe oră. Singurul uragan anterior din Atlantic care a atins această clasificare "catastrofală" în iulie a fost Emily, care a făcut acest lucru pentru scurt timp pe 16 iulie 2005 - parte a unuia dintre cele mai grave sezoane de uragane înregistrate. Experții au prezis că 2024 ar putea fi la fel de atroce. Beryl sugerează că acest lucru ar putea fi adevărat.

Grevele se extind în Kenya

Ceea ce a început în urmă cu două săptămâni ca demonstrații împotriva proiectului de lege privind finanțele din Kenya, acum abandonat, s-a transformat de atunci în proteste împotriva președintelui țării, William Ruto. Proiectul său de lege urmărea să abordeze problema datoriei tot mai mari a țării și să îndeplinească condițiile FMI pentru un program de finanțare prin creșterea impozitelor. Kenyenii se află deja în mijlocul unei crize dureroase a costului vieții. Administrația dlui Ruto a fost acuzată de corupție, cheltuieli inutile și abandonarea promisiunilor electorale.

Activiștii fac apel la greve și blocaje la nivel național joi. Răspunsurile militarizate la protestele conduse în mare parte de tineri au indignat mulțimile. Poliția a împușcat protestatarii care au luat cu asalt parlamentul, iar poliția antirevoltă a lansat gaze lacrimogene asupra mulțimii. Hooligans, profitând de dezordine, au jefuit magazine. Până în prezent, au fost raportate 39 de morți și sute de răniți. Demonstrațiile au continuat la nivel național, scandând "Ruto trebuie să plece!". La fel s-a întâmplat și cu reacția dură a poliției. Dl Ruto ar putea avea dificultăți în a stinge acest incendiu.

Creșterea lentă a sporturilor electronice

În ultimul deceniu, un grup de proprietari americani de francize sportive tradiționale au început să cumpere echipe de sporturi electronice. Aceștia au sperat că vizionarea unor jucători pricepuți care se întrec în jocuri video va deveni un hobby obișnuit. Acest lucru nu s-a întâmplat. Marile televiziuni - ale căror taxe pentru drepturile de difuzare în direct susțin multe sporturi din lumea reală - încă nu și-au arătat interesul pentru sporturile electronice. În schimb, evenimentele sunt adesea difuzate gratuit pe YouTube.

Dar Arabia Saudită simte o oportunitate. La prima Cupă Mondială de sporturi electronice, găzduită la Riad, un fond de premii de 60 de milioane de dolari va fi împărțit de câștigătorii turneelor dintr-o serie de jocuri, inclusiv "League of Legends", un joc de luptă, începând de joi. Țara a cheltuit deja sume importante pentru a găzdui sporturi tradiționale precum boxul. Iar conducătorul său de facto, Muhammad bin Salman, se pare că este un fan înrăit al "Call of Duty". Țara sa ar putea deveni destinația principală și pentru sporturile virtuale, potrivit The Economist.