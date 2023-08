Revine în fotbal Victor Pițurcă? Tehnicianul, ademenit cu 500.000 de euro

Pe de altă parte au trecut 3 ani și 8 luni de când Victor Pițurcă nu mai activează în lumea fotbalistică. Însă, fostul selecționer al României nu a ”agățat ghetele în cui”. Pițurcă senior a purtat negocieri cu mai multe echipe de fotbal, dar ofertele primite nu s-au ridicat la așteptările fostului stelist.

Ultima oferta a fost înaintată de echipa de fotbal din Voluntari. Antrenată de Ilie Poenaru, FC Voluntari ocupă locul șase în campionatul intern de fotbal.

Oferta, nu tocmai oficială, ar fi fost făcută de Gheorghe Nețoiu actualul președinte al Consiliului Consultativ al echipei ilfovene. Această denumire pompoasă reprezintă de fapt un organism care asigură buna funcționare a celor 16 discipline sportive finanțate de Consiliul Local al Primăriei Voluntari.

Nici Victor Pițurcă, nici Gheorghe Nețoiu nu au declarat presei această informație. Dezvăluirea a fost făcută de „Oracolul din Bălcești”, Dumitru Dragomir, fostul președinte ale Ligii Profesionale de Fotbal.

Suma pe care ar fi primit-o Victor Pițurcă nu este de lepădat. Fostul tehnician al Stelei, în cazul în care ar fi acceptat oferta celor de la Voluntari urma să primească o remunerație anuală de jumătate de milion de euro, undeva la 40.000 de euro pe lună.

„De la el îi dă. Zice Piți: Du-te, bă, cu banii tăi de aici! Am fost vultur toată viața, o să fiu cioară că vrei tu?.

Dacă l-ar oferta Rapid, s-ar duce. La Rapid, la CFR Cluj. La U nu știu dacă s-ar duce, dar CFR are echipă bună. I-a spus: «Îți dau 500.000 pe an. De la mine. Un an mă risc cu tine». Nețoiu voia doar să ajungă în play-off. Atât”, a adăugat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.