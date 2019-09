Despre acest lucru, directorul sportiv al FCSB, Narcis Răducan a afirmat că Ovidiu Petre nu are studiile necesare pentru a fi antrenor

„E tot timpul lângă noi, lângă antrenor, lângă jucători. Nu poate fi antrenor secund pentru că nu are studiile necesare. Este analist video şi îl sprijină pe Bogdan Vintilă. Pentru asta are, are curs de IT. Este foarte util antrenorilor, este respectat de jucători, are un statut aparte, în sensul că este un fost jucător din echipa naţională, un fost căpitan al fostei Steaua”.

„Ceasul” a îmbrăcat tricoul formației din Capitală în perioada 2006-2010. Petre a bifat 74 de apariții pentru clubul patronat de Gigi Becali.

„Mă bucur foarte mult că am revenit la echipa la care am cunoscut cele mai mari satisfacții și pentru care am evoluat și am și înscris în UEFA Champions League. Îmi doresc să ajut cât mai mult staff-ul tehnic și jucătorii și împreună să obținem multe succese” a declarat Petre.

Ovidiu Petre, 37 de ani, a jucat la FC Naţional, Galatasaray, Politehnica Timişoara, FC Steaua, Al-Nassr şi Modena, iar la echipa naţională a evoluat de 23 de ori, potrivit realitateasportivă.net

Te-ar putea interesa și: